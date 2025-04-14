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  • Представитель избитого игрока владивостокского «Динамо» назвал возможную причину нападения

Представитель избитого игрока владивостокского «Динамо» назвал возможную причину нападения

14 апреля 2025, 19:19

Антон Смирнов, представитель полузащитника владивостокского «Динамо» Антона Мухина, выдвинул возможную причину нападения на спортсмена.

  • Ранее Смирнов сообщил, что 19-летний Мухин был избит директором клуба Эдуардом Сандлером в бане.
  • Футболисту диагностировали сотрясение мозга, дисторсию шейного отдела позвоночника, а также ушиб мягких тканей левой окологлазничной области.
  • Мухин перешел в «Динамо» из Владивостока на правах аренды в феврале и провел за клуб 6 матчей. В первой половине сезона защитник провел 10 игр за «Пари НН» в РПЛ и еще 5 – в Кубке России.

«Накануне избиения Мухина баскетбольное «Динамо» (Владивосток) проиграло «Химкам» и вылетело из плей-офф. Главным тренером и директором баскетбольного клуба «Динамо» является Сандлер.

И вот парень, видимо, расстроился и решил свою злость выместить на Мухине. Всe понятно», – написал Смирнов.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Россия. Премьер-лига Динамо Вл Нижний Новгород Мухин Антон
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