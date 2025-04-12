Камеры в бане, где избили игрока «Пари НН», сломались за день до инцидента

Камер в бане, где был избит полузащитник «Пари НН» Антон Мухин, выступающий на правах аренды за «Динамо Вл», не работали во время происшествия.
Сотрудники полиции попытались изъять видео, на которое мог попасть момент избиения игрока управляющим владивостокского клуба Эдуардом Сандлером.
Сотрудники бани сообщили полицейским, что у них давно барахлили камеры наблюдения. За день до происшествия в заведение приходил человек, который должен был всe починить, а заодно и поменять жeсткий диск. Но что-то пошло не так, и в день конфликта камеры не работали. Причeм речь даже о тех камерах, которые просто направлены на вход.
Сотрудники бани сообщили полицейским, что «слышали какие-то крики», а потом один из парней ушeл в раздевалку и покинул баню. Остальные же продолжили париться и пить чай.
- Управление МВД России по Приморского краю сообщало о проведении проверки заявления Мухина с просьбой привлечь к ответственности Сандлера.
- Ранее юрист Антон Смирнов сообщил, что 19-летний Мухин был избит Сандлером в бане. Футболисту диагностировали сотрясение мозга, дисторсию шейного отдела позвоночника, а также ушиб мягких тканей левой окологлазничной области.
- Мухин перешел в «Динамо» из Владивостока на правах аренды в феврале и провел за клуб 6 матчей. В первой половине сезона защитник провел 10 игр за «Пари НН» в РПЛ и еще 5 – в Кубке России.