Камеры в бане, где избили игрока «Пари НН», сломались за день до инцидента

Камер в бане, где был избит полузащитник «Пари НН» Антон Мухин, выступающий на правах аренды за «Динамо Вл», не работали во время происшествия.

Сотрудники полиции попытались изъять видео, на которое мог попасть момент избиения игрока управляющим владивостокского клуба Эдуардом Сандлером.

Сотрудники бани сообщили полицейским, что у них давно барахлили камеры наблюдения. За день до происшествия в заведение приходил человек, который должен был всe починить, а заодно и поменять жeсткий диск. Но что-то пошло не так, и в день конфликта камеры не работали. Причeм речь даже о тех камерах, которые просто направлены на вход.

Сотрудники бани сообщили полицейским, что «слышали какие-то крики», а потом один из парней ушeл в раздевалку и покинул баню. Остальные же продолжили париться и пить чай.