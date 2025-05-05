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  • Руководитель «Динамо Вл» – об избиении игрока: «Большая обезьяна показывает поступки маленькой, мне не стыдно»

Руководитель «Динамо Вл» – об избиении игрока: «Большая обезьяна показывает поступки маленькой, мне не стыдно»

Сегодня, 12:42
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Управляющий «Динамо Вл» Эдуард Сандлер высказался об избиении им полузащитника команды Антона Мухина.

«Это проблема у молодежи. Неважно, был бы это я, был бы это любой другой мужчина в общей бане. Определенный текст разговора между мужчинами неприемлем.

Поэтому существуют поступки, которые показывают маленькой обезьяне – большая обезьяна показывает маленькой – что такое жизнь, как она устроена. У маленькой обезьянки сразу открываются глаза, уши – она слышит, видит, понимает. Это называется опыт. Она начинает жить дальше так, как предполагает опыт.

Мы все равно социальные существа. Чуть-чуть животные, стадные. То есть коллективизм, есть мужской подход, есть система мужских коммуникаций. Все.

Поэтому, конечно, он столкнулся с агрессивной обезьяной, которая показала, что такое то, то, то и то. Все очень просто. Да, я там был. И он там тоже был. Но если бы я три раза ударил его в голову, то мы бы читали другие новости.

Я бью кулаками, только когда защищаю себя на улице, свою жену, своих друзей. Но воспитательные меры бывают разные. Они, конечно, бывают агрессивные. Но это уже каждый пусть обыгрывает как хочет.

Мне за это вообще не стыдно. Вообще. Через меня проходит огромное количество молодых ребят, взрослых ребят. И ни один не скажет, что где-то я не проповедую правильные мужские ценности», – сказал Сандлер в интервью телеграм-каналу «Перехват».

  • 20-летний Мухин перешел в владивостокское «Динамо» из «Пари НН» на правах аренды в феврале и провел за клуб 6 матчей.
  • Управление МВД России по Приморского краю сообщало о проведении проверки заявления Мухина с просьбой привлечь к ответственности Сандлера.

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Источник: Sport24
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Россия. Премьер-лига Динамо Вл Мухин Антон
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Комментарии (1)
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АК 68
1746438873
Должно быть стыдно. Бить тех, кто не может дать тебе отпор - удел слабых людей.
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