Руководитель владивостокского «Динамо» избил игрока в бане (Антон Смирнов)

Управляющий клуба Второй лиги «Динамо» (Владивосток) Эдуард Сандлер напал на футболиста в бане.

«Сандлер вчера избил 19-летнего футболиста Антона Мухина, который находится во Владивостоке на правах аренды из «Пари НН».

Сандлер, находясь на восстановительном мероприятии команды в бане, нанес Мухину 5 ударов, 3 из которых – в голову.

Первый удар Мухину Сандлер нанес кулаком по лицу прямо в общественной парной, после чего его из парной выпроводили.

Но этого Сандлеру показалось мало, он дождался Мухина вне парной и ещe четырежды ударил молодого футболиста, 2 раза по голове и 2 раза по спине.

Причин у такого поведения Сандлера не было никаких. Он сам инициировал ситуацию конфликта, не разрешив Мухину сесть рядом с собой на свободное место в парной. На вопрос футболиста, почему он не может сесть рядом, Сандлер ответил: «Потому что ты со мной не поздоровался!».

Мухин ответил, что не знает Сандлера и первый раз видит, поэтому и не поздоровался. Тем более, что баня была общественной.

После этого кто-то из ребят, партнeров по команде, сообщил Мухину, что это «главный». Антон ответил: «Ну и что, что главный», после чего через мгновение, сев в другом месте и развернувшись лицом, получил удар в лицо от Сандлера.

В данный момент времени футболист чувствует себя плохо, ему пришлось вызвать скорую, которая отвезла его в больницу, где Мухину поставили следующий диагноз: «Сотрясение головного мозга. Дисторсия шейного отдела позвоночника. Ушиб мягких тканей левой окологлазничной области».

Информация из медицинской организации передана в правоохранительные органы, а сам Мухин написал в отношении Сандлера заявление в полицию.

Напомню, что ранее Сандлер был судим. Тем не менее, ему доверили работу во владивостокском филиале общества «Динамо».

Мне кажется, данному гражданину пора получить ещe одну судимость. Его безнаказанность, неадекватность и хамское некомпетентное поведение были хорошо известны и до этого случая. Но вчера Сандлер перешeл все красные линии и должен понести ответственность.

Мы будем представлять интересы футболиста во всех необходимых инстанциях.

Прошу РФС и ФНЛ не дожидаться наших письменных обращений и отреагировать самостоятельно на данную информацию уже сейчас. Сандлеру не место не только в спорте, ему место в тюрьме», – написал юрист Антон Смирнов.