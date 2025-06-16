«Прощание – это всегда больно»: клуб с юга России объявил о закрытии

Таганрогский «Форте» объявил о закрытии после окончания весеннего сезона в группе «Серебро» Второй лиги. Там команда финишировала последней.

«Дорогие болельщики!

С огромным сожалением мы вынуждены сообщить Вам о завершении работы нашего любимого ФК «Форте». Это решение было крайне непростым, но после долгих раздумий и оценки всех обстоятельств был сделан вывод, что дальнейшее существование клуба в текущем формате стало невозможным.

Мы безмерно признательны каждому, кто болел за нашу команду. Ваша невероятная преданность, оглушительная поддержка на трибунах, вера в команду в самые сложные времена – вот, что было настоящим двигателем нашего клуба. Именно Вы создавали ту неповторимую атмосферу, ради которой стоит играть в футбол. Спасибо Вам за каждую улыбку, слезу и крик души, подаренные нам. Мы гордимся тем, что имели возможность представлять Вас и играть для Вас.

В то же время наша футбольная Академия продолжит свою полноценную деятельность, чтобы юные спортсмены могли и дальше тренироваться, развивая свои навыки вместе с «Форте».

От всего сердца желаем каждому, кто был частью этой удивительной истории, всего наилучшего. Пусть Ваша любовь к футболу продолжает гореть ярко, а воспоминания о днях, проведенных с нами, согревают и дарят улыбку.

Прощание – это всегда больно. Но давайте помнить не столько о финальном свистке, сколько о всех эмоциях, которые мы прожили вместе.

С вечной благодарностью и уважением,

ФК «Форте».