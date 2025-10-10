Сычев рассказал о подготовке к возобновлению карьеры

Президент «Иртыша» Дмитрий Сычев решил вернуться на поле.

«Хочу возобновить со следующего сезона. Сейчас много работы. Главное, чтобы сил хватило и здоровья. Так что нужна подготовка. Посмотрим, как будет. Тренируюсь без остановки, даже после офиса.

Также есть мастер-классы, матчи легенд. Но это другие вещи, совсем не похожие на профессиональный цикл подготовки. Желание есть, амбиции тоже, посмотрим, как будет», – сказал Сычев.