Сычев рассказал о подготовке к возобновлению карьеры

Сегодня, 19:14
1

Президент «Иртыша» Дмитрий Сычев решил вернуться на поле.

«Хочу возобновить со следующего сезона. Сейчас много работы. Главное, чтобы сил хватило и здоровья. Так что нужна подготовка. Посмотрим, как будет. Тренируюсь без остановки, даже после офиса.

Также есть мастер-классы, матчи легенд. Но это другие вещи, совсем не похожие на профессиональный цикл подготовки. Желание есть, амбиции тоже, посмотрим, как будет», – сказал Сычев.

  • Сычев завершил карьеру в 2020 году в армянском «Пюнике».
  • У Дмитрия 48 матчей за сборную России, 15 голов, 8 ассистов.
  • «Иртыш» идет в группе Второй лиги «Серебро» на 3-м месте.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Россия. Премьер-лига Иртыш Сычев Дмитрий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
neim
1760116822
В Брук бойз будет выступать ? )))
Ответить
