Сычев рассказал о подготовке к возобновлению карьеры

Президент «Иртыша» Дмитрий Сычев решил вернуться на поле.
«Хочу возобновить со следующего сезона. Сейчас много работы. Главное, чтобы сил хватило и здоровья. Так что нужна подготовка. Посмотрим, как будет. Тренируюсь без остановки, даже после офиса.
Также есть мастер-классы, матчи легенд. Но это другие вещи, совсем не похожие на профессиональный цикл подготовки. Желание есть, амбиции тоже, посмотрим, как будет», – сказал Сычев.
- Сычев завершил карьеру в 2020 году в армянском «Пюнике».
- У Дмитрия 48 матчей за сборную России, 15 голов, 8 ассистов.
- «Иртыш» идет в группе Второй лиги «Серебро» на 3-м месте.
Источник: «Спорт-Экспресс»