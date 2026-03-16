Бубнов – о московском клубе: «Будет потихоньку опускаться»

Футбольный эксперт Александр Бубнов скептически высказался о перспективах «Локомотива».
«Локомотиву» сейчас тяжело будет, хотя там за календарeм смотреть надо. Они там и с фаворитами дома играют.
Думаю, «Локомотив» будет потихоньку опускаться. Но там… Ниже шестого места, думаю, не опустятся.
Сейчас борьба вверху турнирной таблицы обострится, и причeм туда – в топ-6 – ворвутся те команды, которых там не ждали», – считает Бубнов.
- «Локо» занимает третье место в таблице РПЛ с 41 очком в 21 туре.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 5 баллов.
- После зимней паузы команда Михаила Галактионова победила в чемпионате «Пари НН» (2:1), сыграла вничью с «Ахматом» (2:2) и потерпела разгромное поражение от «Рубина» (0:3).
- В девяти оставшихся турах соперниками «Локомотива» будут «Акрон», «Спартак», «Динамо Мх», «Оренбург», «Зенит», «Крылья Советов», «Динамо», «Балтика» и ЦСКА.
Источник: телеграм-канал Александра Бубнова