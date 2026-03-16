Бубнов – о московском клубе: «Будет потихоньку опускаться»

Футбольный эксперт Александр Бубнов скептически высказался о перспективах «Локомотива».

«Локомотиву» сейчас тяжело будет, хотя там за календарeм смотреть надо. Они там и с фаворитами дома играют.

Думаю, «Локомотив» будет потихоньку опускаться. Но там… Ниже шестого места, думаю, не опустятся.

Сейчас борьба вверху турнирной таблицы обострится, и причeм туда – в топ-6 – ворвутся те команды, которых там не ждали», – считает Бубнов.