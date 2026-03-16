Радимов рискует проиграть ящик пива

Главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров вспомнил про спор с Владиславом Радимовым.

«Подзабыл, на что спорили летом с Владом Радимовым. Он поставил на прямой вылет «Пари НН», я же сформулировал так: не ниже стыков.

Если спорили на ящик пива, то готов сейчас же принять половину ящика и всe простить, чтобы не тяготиться ожиданием.

Говорят, Влад практикует досрочное расторжение споров, стал в этом плане гибким и понимающим. А споров у него – он всех и не упомнит», – написал Бодров.