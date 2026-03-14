Бубнов раскритиковал тренера «Спартака» за поражение от «Зенита»

Футбольный эксперт Александр Бубнов критически высказался о решениях главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо в гостевом матче 21-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Карседо, чего он ждал, так и непонятно. Вместо того, чтобы поменять группу атаки в перерыве, усилить еe, он никаких замен не сделал, но потом, через 10 минут, спохватился и стал, как говорится, группу атаки менять на ту, которая должна была матч начать.

То есть Карседо так напугался «Зенита», что решил играть не стартовым составом, где очень сильная группа атаки, а перестраховался и вот таким образом закрылся.

Этот план во втором тайме уже не работал, смысла в этом плане не было. И поэтому нужно было делать замены в перерыве, а не 10 минут спустя. У «Спартака» вообще голевых моментов не было», – заявил Бубнов.