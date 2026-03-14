Бубнов раскритиковал тренера «Спартака» за поражение от «Зенита»

Футбольный эксперт Александр Бубнов критически высказался о решениях главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо в гостевом матче 21-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).
«Карседо, чего он ждал, так и непонятно. Вместо того, чтобы поменять группу атаки в перерыве, усилить еe, он никаких замен не сделал, но потом, через 10 минут, спохватился и стал, как говорится, группу атаки менять на ту, которая должна была матч начать.
То есть Карседо так напугался «Зенита», что решил играть не стартовым составом, где очень сильная группа атаки, а перестраховался и вот таким образом закрылся.
Этот план во втором тайме уже не работал, смысла в этом плане не было. И поэтому нужно было делать замены в перерыве, а не 10 минут спустя. У «Спартака» вообще голевых моментов не было», – заявил Бубнов.
- Встреча на петербургской «Газпром Арене» началась в 16:00 по московскому времени. «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию.
- «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
- «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
- В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.
- Зимой «Спартак» назначил нового главного тренера. Пост занял испанец Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».