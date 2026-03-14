Реакция Губерниева на поражение «Спартака» от «Зенита»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча 21-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (2:0).

«Я с самого начала говорил, что «Зенит» выиграет. С игры забить не получилось, с пенальти забили – «Зенит» выиграл. Там можно говорить по второй желтой Соболеву, но как бы там ни было, по-моему, все по делу.

Мне кажется, и с точки зрения стартового состава Семак очень правильно отреагировал на возможные спартаковские наскоки. «Спартаку» надо было забивать, он не забил. «Зенит» же пусть и с пенальти, но забил, все по делу. «Зенит» был сильнее», – сказал Губерниев.