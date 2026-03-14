Реакция Губерниева на поражение «Спартака» от «Зенита»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча 21-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (2:0).
«Я с самого начала говорил, что «Зенит» выиграет. С игры забить не получилось, с пенальти забили – «Зенит» выиграл. Там можно говорить по второй желтой Соболеву, но как бы там ни было, по-моему, все по делу.
Мне кажется, и с точки зрения стартового состава Семак очень правильно отреагировал на возможные спартаковские наскоки. «Спартаку» надо было забивать, он не забил. «Зенит» же пусть и с пенальти, но забил, все по делу. «Зенит» был сильнее», – сказал Губерниев.
- У «Зенита» отличились нападающие Джон Дуран и Александр Соболев.
- «Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до одного очка. «Спартак» остается на шестой строчке, отставая от лидирующей тройки на шесть очков.
- В первом круге команды сыграли 2:2 на «Лукойл Арене».
- «Спартак» не побеждает в Санкт-Петербурге в рамках чемпионата России с 2012 года, когда команду тренировал Валерий Карпин.
- Впереди у обеих команд кубковые матчи. «Зенит» примет в Пути регионов «Динамо Мх», а «Спартак» проведет ответную встречу Пути РПЛ против «Динамо».
Источник: «Матч ТВ»