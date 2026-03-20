РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
  • ЭСК РФС вынес вердикт по судейству Карасева в матче «Зенит» – «Спартак»

ЭСК РФС вынес вердикт по судейству Карасева в матче «Зенит» – «Спартак»

Сегодня, 14:27
52

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение «Спартака» по итогам гостевой встречи с «Зенитом» (0:2) в 21-м туре РПЛ.

Матч обслуживала бригада во главе с москвичом Сергеем Карасевым.

Красно-белые попросили ЭСК разобрать три спорных эпизода. Комиссия признала одну ошибку главного арбитра.

1. Момент на 20-й минуте – проверка решения судьи не удалять с поля игрока «Зенита» Вендела

Решение: судья правильно не удалил с поля Вендела

Голосование: единогласно

Мотивировка: действие Вендела, совершившего движение ногой низкой интенсивности в игрока «Спартак-Москва» Романа Зобнина, наказывается вынесением предупреждения. В действии Вендела нет чрезмерной силы или жестокости. Судья правильно расценил ситуацию и вынес жeлтую карточку.

2. Момент на 65-й минуте – проверка решения судьи не выносить второе предупреждение в матче игроку «Зенита» Александру Соболеву

Решение: судья ошибочно не вынес второе предупреждение Соболеву

Голосование: единогласно

Мотивировка: Александр Соболев видит игрока «Спартак-Москва» Наиля Умярова и выставляет руку в его сторону, совершая безрассудный контакт с головой. Судье следовало вынести предупреждение игроку «Зенита» и удалить его с поля за второе предупреждение, полученное в матче.

3. Момент на 78-й минуте – проверка решения судьи назначить пенальти в ворота «Спартака» после видеопросмотра

Решение: судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Спартак-Москва» после видеопросмотра

Голосование: единогласно

Мотивировка: игрок «Зенита» Педро играет в мяч, выполняя передачу, после чего Кристофер Ву («Спартак-Москва»), коснувшись, но не сыграв акцентированно в мяч, совершает безрассудный наступ открытой стопой на голеностоп соперника. ВАР правильно пригласил судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации, и судья после видеопросмотра правильно назначил пенальти и вынес предупреждение игроку «Спартак-Москва» за безрассудное поведение.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Карасев Сергей
Комментарии (52)
Strig
1774011343
шедеВРАЛЬНАЯ хрень...но под любое неоднозначное событие всегда можно отписаться... но про соболева скорее верно..
Ответить
BarStep
1774011645
Не, ну так-то норм конеш.. Но по дельфинчику не соглашусь! Я сам чётко слышал как чердак сказал в эфире: «мне только что позвонили и сказали что бы я озвучил в эфире, что Саша не видел Умярова»! Поэтому, раз Саня не в курсах, значит умярка сам паразит виновен.. Нечего свою маленькую долбешкку сувать куда не пОподя! Гы
Ответить
boris63
1774012447
А что все эти пресловутые решения изменят?
Ответить
Цугундeр
1774014835
Во! Дождались! Пошла розовая пена вперемешку фекалиями по трубам!)) Сколько же вас? Один аж с двух рук строчит,захлёбывается.
Ответить
Дубина
1774015292
А кто то что то другого ждал? Как свои пойдут против своих?
Ответить
А-мне-по х-Я-Был-Пьян
1774016233
Ну наконец то Карасёв не засудил Зенит. В които веки! ))))
Ответить
Иван Петров 1986
1774016411
Юбилей у них у бом...жей, поэтому судейка все правильно сделал.
Ответить
Умнюша
1774018829
Стыдно за рыл поганых, ой как стыдно!!!
Ответить
АртурZaСМ
1774019999
Ну и хе.рли толку от этого ЭСК какое наказание получают судьи за ошибки влияющие на исход матча? Вынесли вердикт как в воду пёрнули...
Ответить
val69
1774021008
Люблю жареных карасей... да в сметане... Этого бы зажарил без масла и отдал собакам... Хотя, собак жалко... Я их люблю...
Ответить
