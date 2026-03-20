ЭСК РФС вынес вердикт по судейству Карасева в матче «Зенит» – «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение «Спартака» по итогам гостевой встречи с «Зенитом» (0:2) в 21-м туре РПЛ.

Матч обслуживала бригада во главе с москвичом Сергеем Карасевым.

Красно-белые попросили ЭСК разобрать три спорных эпизода. Комиссия признала одну ошибку главного арбитра.

1. Момент на 20-й минуте – проверка решения судьи не удалять с поля игрока «Зенита» Вендела

Решение: судья правильно не удалил с поля Вендела

Голосование: единогласно

Мотивировка: действие Вендела, совершившего движение ногой низкой интенсивности в игрока «Спартак-Москва» Романа Зобнина, наказывается вынесением предупреждения. В действии Вендела нет чрезмерной силы или жестокости. Судья правильно расценил ситуацию и вынес жeлтую карточку.

2. Момент на 65-й минуте – проверка решения судьи не выносить второе предупреждение в матче игроку «Зенита» Александру Соболеву

Решение: судья ошибочно не вынес второе предупреждение Соболеву

Голосование: единогласно

Мотивировка: Александр Соболев видит игрока «Спартак-Москва» Наиля Умярова и выставляет руку в его сторону, совершая безрассудный контакт с головой. Судье следовало вынести предупреждение игроку «Зенита» и удалить его с поля за второе предупреждение, полученное в матче.

3. Момент на 78-й минуте – проверка решения судьи назначить пенальти в ворота «Спартака» после видеопросмотра

Решение: судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Спартак-Москва» после видеопросмотра

Голосование: единогласно

Мотивировка: игрок «Зенита» Педро играет в мяч, выполняя передачу, после чего Кристофер Ву («Спартак-Москва»), коснувшись, но не сыграв акцентированно в мяч, совершает безрассудный наступ открытой стопой на голеностоп соперника. ВАР правильно пригласил судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации, и судья после видеопросмотра правильно назначил пенальти и вынес предупреждение игроку «Спартак-Москва» за безрассудное поведение.