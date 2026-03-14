Радимов обвинил игрока «Спартака» в подлости по отношению к команде

Владислав Радимов раскритиковал спартаковца Пабло Солари за фол в собственной штрафной площади в конце первого тайма матча 21-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Это подлость по отношению к команде, потому что «Спартак» довольно неплохо выглядел в первом тайме.

Привезти на ровном место, причем пенальти очевидный, у меня нет других слов», – сказал Радимов.