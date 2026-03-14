Радимов обвинил игрока «Спартака» в подлости по отношению к команде

Владислав Радимов раскритиковал спартаковца Пабло Солари за фол в собственной штрафной площади в конце первого тайма матча 21-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).
«Это подлость по отношению к команде, потому что «Спартак» довольно неплохо выглядел в первом тайме.
Привезти на ровном место, причем пенальти очевидный, у меня нет других слов», – сказал Радимов.
- Встреча на петербургской «Газпром Арене» началась в 16:00 по московскому времени.
- «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
- «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
- В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.
- Зимой «Спартак» назначил нового главного тренера. Пост занял испанец Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».
