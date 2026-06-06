Мбаппе назвал сложнейшего соперника в карьере

Килиан Мбаппе, нападающий мадридского «Реала», назвал самого сложного соперника за всю карьеру.
Французский форвард выделил центрбека «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, с которым пересекался на поле несколько сезонов назад.
«Три-четыре года назад мне понравилось соперничать с Вирджилом ван Дейком, потому что тогда он был признан лучшим защитником. Он был настоящим зверем», – сказал Мбаппе на ютуб-канале Sorare.
- Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года.
- За это время 34-летний нидерландский защитник провел 374 матча во всех турнирах, забил 36 мячей и отдал 16 голевых передач.
- Мбаппе с 2024 года выступает за «Реал».
Источник: «Бомбардир»