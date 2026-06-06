Мбаппе назвал сложнейшего соперника в карьере

Килиан Мбаппе, нападающий мадридского «Реала», назвал самого сложного соперника за всю карьеру.

Французский форвард выделил центрбека «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, с которым пересекался на поле несколько сезонов назад.

«Три-четыре года назад мне понравилось соперничать с Вирджилом ван Дейком, потому что тогда он был признан лучшим защитником. Он был настоящим зверем», – сказал Мбаппе на ютуб-канале Sorare.