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Мбаппе назвал сложнейшего соперника в карьере

Вчера, 22:11

Килиан Мбаппе, нападающий мадридского «Реала», назвал самого сложного соперника за всю карьеру.

Французский форвард выделил центрбека «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, с которым пересекался на поле несколько сезонов назад.

«Три-четыре года назад мне понравилось соперничать с Вирджилом ван Дейком, потому что тогда он был признан лучшим защитником. Он был настоящим зверем», – сказал Мбаппе на ютуб-канале Sorare.

  • Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года.
  • За это время 34-летний нидерландский защитник провел 374 матча во всех турнирах, забил 36 мячей и отдал 16 голевых передач.
  • Мбаппе с 2024 года выступает за «Реал».

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал Мбаппе Килиан
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