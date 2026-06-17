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  • Чернов рассказал, общался ли с Карседо перед уходом из «Спартака»

Чернов рассказал, общался ли с Карседо перед уходом из «Спартака»

17 июня, 11:45

Никита Чернов, бывший защитник «Спартака», рассказал, что за время аренды в «Крыльях Советов» лишь однажды пообщался с Хуаном Карлосом Карседо, главным тренером красно-белых.

Чернов был отдан в аренду самарскому клубу перед стартом сезона-2025/26, когда «Спартаком» еще руководил Деян Станкович. В зимнюю паузу москвичи сменили тренера и пригласили испанца Карседо. Защитник признался, что разговор с новым главным тренером «Спартака» ограничился одним коротким эпизодом.

«С Карседо я не общался. Пересекся только, когда мы выиграли в Самаре, – он мимо проходил и просто сказал: «С победой!». Думаю, он даже не знает, что я за «Спартак» играл», – сказал Чернов с улыбкой.

Футболист также отметил, что Сергей Некрасов, генеральный директор «Спартака», и Франсис Кахигао, спортивный директор клуба, не выходили с ним на связь во время аренды.

«С Сергеем Юрьевичем Некрасовым и Франсисом Кахигао контакта не было. Ребятам пока ничего не писал, не прощался, но напишу. Может быть, у себя напишу хорошие слова в адрес команды – все же три с половиной года бесследно не проходят. Скажу спасибо ребятам, персоналу, болельщикам», – сказал Чернов.

Отвечая на вопрос, по кому из партнеров по «Спартаку» он будет скучать, защитник никого не выделил.

«Все хорошие ребята, и нет такого, что кого-то можно выделить. Понятно, что с русскими ребятами больше общались, так как нет языкового барьера, но и с иностранцами ладил. Всем спасибо», – резюмировал Чернов.

  • Никита Чернов провел в «Спартаке» три с половиной года.
  • 1 июня «Спартак» объявил об уходе Чернова на правах свободного агента.
  • Рыночная стоимость центрбека – 1,5 миллиона евро.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Крылья Советов Спартак Чернов Никита Карседо Хуан Карлос
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