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  • Чернов определился с новым клубом, где будет получать 3,5 миллиона рублей в месяц

Чернов определился с новым клубом, где будет получать 3,5 миллиона рублей в месяц

Сегодня, 11:02
2

Покинувший «Спартак» защитник Никита Чернов останется в «Крыльях Советов», где был в аренде.

«Чернов в «Крыльях»: контракт до лета 2029 года, зарплата 3,5 млн рублей в месяц, подъем 20 мультов. Вчера центрбэк подписал договор с самарцами, который утвердит совет директоров на следующей неделе.

Что касается «Локо», то москвичи не отказывались от Чернова, но предложили ему подождать до продажи Сесара Монтеса, которая может случиться лишь после ЧМ. Ждать так долго футболист посчитал неразумным и договорился с «Крыльями», – написал инсайдер Иван Карпов.

  • В феврале 2022 года «Спартак» купил Чернова у «Крыльев Советов».
  • Его статистика в столичной команде: 80 матчей, 1 гол, 3 ассиста.
  • Игрок покинул «Спартак» в связи с истечением контракта.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Чернов Никита
Комментарии (2)
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vkarliskiy
1781424572
Комментарий скрыт модератором
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SLADE2019
1781426479
Удачи, Чернов.По мне, так ты бы Спартаку пригодился.
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