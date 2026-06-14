Чернов определился с новым клубом, где будет получать 3,5 миллиона рублей в месяц

Покинувший «Спартак» защитник Никита Чернов останется в «Крыльях Советов», где был в аренде.

«Чернов в «Крыльях»: контракт до лета 2029 года, зарплата 3,5 млн рублей в месяц, подъем 20 мультов. Вчера центрбэк подписал договор с самарцами, который утвердит совет директоров на следующей неделе.

Что касается «Локо», то москвичи не отказывались от Чернова, но предложили ему подождать до продажи Сесара Монтеса, которая может случиться лишь после ЧМ. Ждать так долго футболист посчитал неразумным и договорился с «Крыльями», – написал инсайдер Иван Карпов.