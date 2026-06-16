Экс-спартаковец Чернов проходит медосмотр в новом клубе

Бывший защитник «Спартака» Никита Чернов близок к завершению перехода в «Крылья Советов».

30-летний футболист проходит медицинское обследование в самарском клубе.

Сообщалось, что «Крылья» заключат с экс-спартаковцем контракт до 2029 года с зарплатой 3,5 миллиона рублей в месяц и подъемными 20 миллионов рублей.