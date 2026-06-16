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Экс-спартаковец Чернов проходит медосмотр в новом клубе

16 июня, 14:29
3

Бывший защитник «Спартака» Никита Чернов близок к завершению перехода в «Крылья Советов».

30-летний футболист проходит медицинское обследование в самарском клубе.

Сообщалось, что «Крылья» заключат с экс-спартаковцем контракт до 2029 года с зарплатой 3,5 миллиона рублей в месяц и подъемными 20 миллионов рублей.

  • 1 июня «Спартак» объявил об уходе Чернова на правах свободного агента.
  • Помимо «Крыльев», на него претендовал «Локомотив».
  • Рыночная стоимость центрбека – 1,5 миллиона евро.
  • Его статистика в составе красно-белых: 80 матчей, 1 гол, 3 ассиста.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Чернов Никита
Комментарии (3)
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Good_win_ФКСМ
1781611116
удачи Чернову. в Крыльях должен прийтись ко двору - на высоком уровне уже не потянет...
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Иван Петров 1986
1781619205
Пусть играет - 30 лет ведь уже.
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oyabun
1781636164
Считаю в Спартаке когда то Чернова недооценили и не давали ему возможности проявить себя на поле. Вполне добротный защитник, не хуже других. Удачи ему в новом клубе!
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