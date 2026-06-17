У Испании всего три победы на ЧМ после титула 2010 года

Сборная Испании выиграла лишь три из двенадцати матчей на чемпионатах мира после победы на турнире 2010 года.

В 2010 году в ЮАР испанцы впервые в истории взяли титул, победив в финале Нидерланды (1:0). С тех пор команда провела на ЧМ три турнира, ни разу не пройдя дальше 1/8 финала.

На ЧМ-2014 «красная фурия» не вышла из группы, обыграв только Австралию (3:0) при поражениях от Нидерландов (1:5) и Чили (0:2). В 2018-м команда добралась до 1/8 финала, где уступила России в серии пенальти, – единственная победа в основное время была одержана над Ираном (1:0).

На ЧМ-2022 испанцы также остановились в первом раунде плей-офф, проиграв Марокко по пенальти, а в группе разгромили лишь Коста-Рику (7:0).