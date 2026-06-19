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  • Нигматуллин оценил игру Возиньи на ЧМ-2026 – на 40-летнего вратаря Кабо-Верде подписались 14 миллионов людей

Нигматуллин оценил игру Возиньи на ЧМ-2026 – на 40-летнего вратаря Кабо-Верде подписались 14 миллионов людей

19 июня, 17:40
3

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался об игре голкипера Кабо-Верде Возиньи.

  • 40-летний Возинья сделал 7 сейвов и был признан лучшим игроком матча Испания – Кабо-Верде (0:0).
  • Он был включен в символическую сборную 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 по версии Opta.
  • Вратарь выступает за «Шавиш» из второго дивизиона Португалии.

«Вероятно, свой миллион подписчиков в 2001 году я бы тоже получил. Это было бы неплохо в нынешнее времена. Всe-таки сейчас эпоха медийности. Иметь свою большую аудиторию – это важная история. Большая аудитория может кормить Возинью до конца его жизни. Таким образом открываются очень большие возможности. Главное – ими грамотно распорядиться. Думаю, с такой аудиторией советчиков у него появится очень много.

Я порадовался за парня. Обожаю такие истории, когда парень много лет был никому неизвестен, а на следующий день проснулся знаменитым на весь мир. Это история золушки. Из грязи в князи здесь вообще не подходит. Всевышний даeт шанс проявить себя тем, кто этого больше всего заслуживает. Я считаю, что Возинья шeл к этому успеху. Возможно, в следующем матче пропустит и не один гол. На три матча растянуть чудо сложно. Конечно, Кабо-Верде не будет являться фаворитом, но один очень яркий эпизод на этом чемпионате мира случился», – сказал Нигматуллин.

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Источник: «Чемпионат»
Чемпионат мира Шавиш Кабо-Верде Нигматуллин Руслан Возинья Жозимар Диас
Комментарии (3)
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Цугундeр
1781880591
)) Ушастый и завистливый лох.. Следи за собой.
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k611
1781886216
Был бы лет на 10-12 моложе, точно бы пригласили в какой-то сильный клуб.
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