Нигматуллин оценил игру Возиньи на ЧМ-2026 – на 40-летнего вратаря Кабо-Верде подписались 14 миллионов людей

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался об игре голкипера Кабо-Верде Возиньи.

40-летний Возинья сделал 7 сейвов и был признан лучшим игроком матча Испания – Кабо-Верде (0:0).

Он был включен в символическую сборную 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 по версии Opta.

Вратарь выступает за «Шавиш» из второго дивизиона Португалии.

«Вероятно, свой миллион подписчиков в 2001 году я бы тоже получил. Это было бы неплохо в нынешнее времена. Всe-таки сейчас эпоха медийности. Иметь свою большую аудиторию – это важная история. Большая аудитория может кормить Возинью до конца его жизни. Таким образом открываются очень большие возможности. Главное – ими грамотно распорядиться. Думаю, с такой аудиторией советчиков у него появится очень много.

Я порадовался за парня. Обожаю такие истории, когда парень много лет был никому неизвестен, а на следующий день проснулся знаменитым на весь мир. Это история золушки. Из грязи в князи здесь вообще не подходит. Всевышний даeт шанс проявить себя тем, кто этого больше всего заслуживает. Я считаю, что Возинья шeл к этому успеху. Возможно, в следующем матче пропустит и не один гол. На три матча растянуть чудо сложно. Конечно, Кабо-Верде не будет являться фаворитом, но один очень яркий эпизод на этом чемпионате мира случился», – сказал Нигматуллин.