«Неблагодарные невежды»: сестра Роналду – об игроках сборной Португалии

Сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду Элма недовольна отношением к брату со стороны партнеров.
«Футболисты сборной Португалии не уважают даже собственные семьи, не говоря уже о человеке, которому не нужно ничего никому доказывать, который находится там из-за любви. Неблагодарные невежды», – написала Элма Авейру.
- Португалия и ДР Конго сыграли вничью со счетом 1:1 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- 41-летний Роналду провел игру полностью, не отметившись голевыми действиями. Он обновил личный антирекорд на крупных турнирах сборных.
Источник: инстаграм Элмы Авейру