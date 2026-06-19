«Неблагодарные невежды»: сестра Роналду – об игроках сборной Португалии

Сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду Элма недовольна отношением к брату со стороны партнеров.

«Футболисты сборной Португалии не уважают даже собственные семьи, не говоря уже о человеке, которому не нужно ничего никому доказывать, который находится там из-за любви. Неблагодарные невежды», – написала Элма Авейру.