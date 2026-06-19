Смородская разнесла ведущего «Матч ТВ» за слова о женщинах

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова ведущего «Матч ТВ» Андрея Романова о женщинах-судьях.

«Слова ведущего «Матч ТВ» про женщин? Это просто отстой. Слов не подобрать, как это ужасно. Такое просто непозволительно говорить в эфире федерального канала. Они в студии несли бред сивой кобылы. Мы не в каменном веке живем, чтобы так можно было высказываться о женщинах.

Давайте у нас женщины и врачами не будут, потому что они работают не как мужчины. Посмотрела матч чемпионата мира, где главным судьей была женщина. Она отработала великолепно, никаких вопросов. А в России с экрана на всю страну такое говорят.

Такие предложения связаны с недоразвитостью наших людей. Видимо у нас в школах не дорабатывают, если потом слышим подобные слова. Просто Россия – страна шовинистов. Надеюсь, что постепенно люди дорастут и все поймут», – сказала Смородская.