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Смородская разнесла ведущего «Матч ТВ» за слова о женщинах

19 июня, 17:53
17

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова ведущего «Матч ТВ» Андрея Романова о женщинах-судьях.

«Слова ведущего «Матч ТВ» про женщин? Это просто отстой. Слов не подобрать, как это ужасно. Такое просто непозволительно говорить в эфире федерального канала. Они в студии несли бред сивой кобылы. Мы не в каменном веке живем, чтобы так можно было высказываться о женщинах.

Давайте у нас женщины и врачами не будут, потому что они работают не как мужчины. Посмотрела матч чемпионата мира, где главным судьей была женщина. Она отработала великолепно, никаких вопросов. А в России с экрана на всю страну такое говорят.

Такие предложения связаны с недоразвитостью наших людей. Видимо у нас в школах не дорабатывают, если потом слышим подобные слова. Просто Россия – страна шовинистов. Надеюсь, что постепенно люди дорастут и все поймут», – сказала Смородская.

  • Ранее ФИФА назначила Тори Пенсо главным судьей матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Чехии и ЮАР (1:1).
  • 39-летняя американка стала второй женщиной-арбитром на мужских чемпионатах мира.
  • Первой была француженка Стефани Фраппар в 2022 году.

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Источник: Sport24
Чемпионат мира Смородская Ольга
Комментарии (17)
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Цугундeр
1781881028
) Снова что-то жаба квакнула с болота..
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Император Бомжей
1781881530
Сравнила, докторов и судью! А давай ты сравнишь пацанов из МЧС и девочек из МЧС! У нас бабы просят равные права, только в бабках, при этом не могут выполнить свою работу физически! У нас сотни ученых женщин, врачей, и никто никогда их не унижал за профессию! Но есть мужские темы, куда баб звать не стоит! Например, быть президентом футбольного клуба!
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Дэнгил
1781882083
Дура дурой была, есть и будет
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Император 1
1781882132
Пасть захлопни, он всё правильно сказал
Ответить
СильныйМозг
1781882989
Комментарий скрыт модератором
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СильныйМозг
1781883044
Комментарий скрыт модератором
Ответить
subbotaspartak
1781886214
Из-за неё лучшего африканца не пустили?
Ответить
Марк Аврелий!
1781889278
А Смородская разве женщина?
Ответить
maygli
1781908001
Уж чья бы корова мычала, а твоя бы молчала. Локо в помойку превратила, уж тебе то помалкивать в тряпочку надо.
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