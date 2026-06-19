Колыванов выявил топ-сборную ЧМ-2026, которая играет отвратительно

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов недоволен выступлением сборной Бразилии на чемпионате мира-2026.
«Бразильцам надо выигрывать. Первый матч они отыграли крайне неудачно. Бразилия вообще последние годы не выглядит как фаворит, отвратительно играет в футбол. Других вариантов, кроме как выиграть этот матч, у них нет.
От них сейчас вообще все что угодно можно ожидать. Откровенных лидеров нет. Винисиус? Он то играет ярко, то не играет», – сказал Колыванов.
- Карло Анчелотти возглавил сборную Бразилии летом 2025 года.
- На клубном уровне итальянец выигрывал Лигу чемпионов с «Миланом» и «Реалом», а также становился чемпионом Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.
- В 1-м туре ЧМ-2026 Бразилия сыграла вничью с Марокко (1:1).
Источник: «Спорт-Экспресс»