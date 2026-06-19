Колыванов выявил топ-сборную ЧМ-2026, которая играет отвратительно

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов недоволен выступлением сборной Бразилии на чемпионате мира-2026.

«Бразильцам надо выигрывать. Первый матч они отыграли крайне неудачно. Бразилия вообще последние годы не выглядит как фаворит, отвратительно играет в футбол. Других вариантов, кроме как выиграть этот матч, у них нет.

От них сейчас вообще все что угодно можно ожидать. Откровенных лидеров нет. Винисиус? Он то играет ярко, то не играет», – сказал Колыванов.