Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Колыванов выявил топ-сборную ЧМ-2026, которая играет отвратительно

Колыванов выявил топ-сборную ЧМ-2026, которая играет отвратительно

Вчера, 20:26
1

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов недоволен выступлением сборной Бразилии на чемпионате мира-2026.

«Бразильцам надо выигрывать. Первый матч они отыграли крайне неудачно. Бразилия вообще последние годы не выглядит как фаворит, отвратительно играет в футбол. Других вариантов, кроме как выиграть этот матч, у них нет.

От них сейчас вообще все что угодно можно ожидать. Откровенных лидеров нет. Винисиус? Он то играет ярко, то не играет», – сказал Колыванов.

  • Карло Анчелотти возглавил сборную Бразилии летом 2025 года.
  • На клубном уровне итальянец выигрывал Лигу чемпионов с «Миланом» и «Реалом», а также становился чемпионом Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.
  • В 1-м туре ЧМ-2026 Бразилия сыграла вничью с Марокко (1:1).

Еще по теме:
На ЧМ-2026 перепутали Узбекистан с Казахстаном
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026 52
Ведущий «Матч ТВ» извинился за свои слова про женщин 6
Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Бразилия. Серия А Волгарь Бразилия Колыванов Игорь
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1781890733
Во всём виноват группен-руководитель Миллер, плохо подготовивший "ключевых футболистов" сборной.
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
60
«Спартак» и ЦСКА заинтересованы в защитнике Алжира
20:11
1
Семак прокомментировал новое опоздание Вендела
20:05
2
ФотоЧемпион России в составе «Спартака» вошел в штаб «Пари НН»
19:29
2
Реакция агента Нгамале на новость об уходе из «Динамо»
19:17
3
Досье на будущего новичка «Спартака» Параду
19:16
8
Акинфеев определился с датой завершения карьеры
19:03
2
Развернутый комментарий «Спартака» по Барко
18:27
15
«Спартак» продолжает контакты по Воробьеву и ищет иностранного форварда
18:11
7
Назван худший трансфер «Динамо» за последние 6 лет
17:33
3
Все новости
Все новости
Участника ЧМ-2026 назвали «помойкой»
20:05
В РФС определили количество сборных ЧМ-2026, которые проиграли бы России
17:57
2
Акинфеев двумя словами описал вылет сборной Турции с ЧМ-2026
17:00
13
Тренер сборной-участницы ЧМ-2026 пять месяцев не получает зарплату
16:41
Видео«Они «туда-сюда», потом «вжух», «бах»: разбор матчей ЧМ-2026 от Мостового
16:28
12
Акинфеев раскрыл, каким футболистам лично пожелал удачи на ЧМ-2026
16:13
1
Гусев ответил, чем его удивил ЧМ-2026
15:30
1
Судье ЧМ-2026 дали выпить рассол во время матча
14:46
4
Карвальо – о Бразилии на ЧМ-2026: «У них есть то, чего нет ни у одной другой команды»
14:34
3
Стало известно, будет ли 41-летний Роналду в старте сборной Португалии на игру с Узбекистаном
14:28
9
Акинфеев назвал самый впечатляющий матч ЧМ-2026
14:12
Лапочкин отреагировал на первое в истории ЧМ удаление за прикрытый рукой рот
14:03
1
Аршавин объяснил провал Роналду в первом матче ЧМ-2026
13:45
3
Игрок АПЛ умудрился сделать один точный пас за целый матч ЧМ-2026
13:18
3
ФотоНевеста Роналду поддерживает на ЧМ-2026 не Португалию
13:02
1
Кроос определил футболиста с лучшим ударом в мире
12:54
5
Недовольные фанаты Роналду заспамили аккаунт погибшего Жоты
12:43
В Бразилии раскрыли диагноз Рафиньи
12:40
2
Винисиус игнорировал игрока «Зенита» в матче ЧМ-2026
12:32
2
Только один игрок Бразилии получил за матч с Гаити оценку хуже, чем зенитовец Дуглас Сантос
12:29
2
Марокко обновило рекорд чемпионата мира для африканских сборных
12:27
Игрок РПЛ установил два рекорда ЧМ-2026
12:18
2
Анчелотти похвалил футболиста «Зенита»
12:08
2
Фанаты «Зенита» призвали РПЛ и РФС наградить Дугласа Сантоса за игру на ЧМ-2026
12:01
7
Петржела оценил шансы Чехии выйти в плей-офф ЧМ-2026
11:52
Бышовец назвал неочевидного фаворита ЧМ-2026
11:43
Винисиус обогнал Роналдиньо по числу голов на ЧМ
11:28
1
Сборная Португалии выбирает между тремя тренерами
11:21
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 