Реакция Губерниева на скандальные слова ведущего «Матч ТВ» про женщин

Комментатор Дмитрий Губерниева отреагировал на слова ведущего «Матч ТВ» Андрея Романова о женщинах-судьях.
«Чем они ему не угодили? Женщины водят машину, как минимум, не хуже мужчин. И футбол, как мне кажется, судят тоже не хуже.
Я вообще большой поклонник женщин. Я не профессор Фрейд, чтобы заглядывать в голову коллеги. Поэтому я за женщин», – сказал Губерниев.
- Ранее ФИФА назначила Тори Пенсо главным судьей матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Чехии и ЮАР (1:1).
- 39-летняя американка стала второй женщиной-арбитром на мужских чемпионатах мира.
- Первой была француженка Стефани Фраппар в 2022 году.
Источник: «Спорт-Экспресс»