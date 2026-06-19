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  • Реакция Губерниева на скандальные слова ведущего «Матч ТВ» про женщин

Реакция Губерниева на скандальные слова ведущего «Матч ТВ» про женщин

Сегодня, 18:53
7

Комментатор Дмитрий Губерниева отреагировал на слова ведущего «Матч ТВ» Андрея Романова о женщинах-судьях.

«Чем они ему не угодили? Женщины водят машину, как минимум, не хуже мужчин. И футбол, как мне кажется, судят тоже не хуже.

Я вообще большой поклонник женщин. Я не профессор Фрейд, чтобы заглядывать в голову коллеги. Поэтому я за женщин», – сказал Губерниев.

  • Ранее ФИФА назначила Тори Пенсо главным судьей матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Чехии и ЮАР (1:1).
  • 39-летняя американка стала второй женщиной-арбитром на мужских чемпионатах мира.
  • Первой была француженка Стефани Фраппар в 2022 году.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Губерниев Дмитрий
Комментарии (7)
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TANNER
1781884860
Правила и трактовки может выучить любой, не важен в этом деле пол. А если учесть то как последние года 2-3 судят мужики, то хй его знает, может судья женщина будет и лучше, потому что такое количество судейского позора среди мужиков не позволительно.
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Император Бомжей
1781885948
Дебила ты кусок, если брать статистику, то мужчины чаще водят авто, поэтому процент аварий выше у мужчин, что логично! Ок, пойдем по транспорту.. Сколько пилотов женщин в РФ? Количество женщин-пилотов увеличилось на 45% и составило 145 человек данные Аэрофлота! известно, что по информации за 2023 год, в группе «Аэрофлот» работало 100 женщин-пилотов, что составляло 2,6% от общего числа пилотов.это на 2023 год.. А че ж так скудно? Их унижают??? Или не могут они вытянуть?
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subbotaspartak
1781885961
А мужчины судят женские чемпионаты?, Если нет, то полнейшая узурпация...
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Бумбраш
1781886001
Губа ярый поклонник зинаидо-сикелух)) Рыловна с проксяй в шорт-листе губы))))
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СильныйМозг
1781886131
Сыкливый комментарий, думает, что после него, он наконец лишится девственности. Пусть идёт к болельщикам спартака, там, дырявить любят.
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