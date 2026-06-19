Реакция Губерниева на скандальные слова ведущего «Матч ТВ» про женщин

Комментатор Дмитрий Губерниева отреагировал на слова ведущего «Матч ТВ» Андрея Романова о женщинах-судьях.

«Чем они ему не угодили? Женщины водят машину, как минимум, не хуже мужчин. И футбол, как мне кажется, судят тоже не хуже.

Я вообще большой поклонник женщин. Я не профессор Фрейд, чтобы заглядывать в голову коллеги. Поэтому я за женщин», – сказал Губерниев.