Во втором туре группы F состоится, возможно, один из самых ярких матчей этой стадии турнира. В Хьюстоне на домашней арене клуба НФЛ «Хьюстон Тексанз» сыграют две европейские сборные – Нидерланды и Швеция (20-е июня, 20:00 по московскому времени).

На старте пути Нидерланды в драматичном стиле упустили победу в поединке с Японией (2:2), тогда как скандинавы устроили яркий перфоманс в матче с Тунисом, разбив соперника со счетом 5:1. Теперь «оранжевые» находятся в статусе догоняющих, тогда как «тре крунур» могут досрочно гарантировать себе путевку в плей-офф мундиаля.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

Форма команд

Нидерланды

В первом туре «оранжевые» наглядно продемонстрировали свой атакующий потенциал, но не сумели удержать преимущество, несмотря на то, что дважды выходили вперед. Очевидно, что такой исход воспринимается командой Рональда Кумана скорее, как незапланированная потеря очков.

Главной проблемой голландцев вновь стала игра в обороне. Команда создавала достаточно моментов, но временами выглядела уязвимой при быстрых атаках соперника. При этом атакующая линия оставила приятное впечатление.

Швеция

«Тре Крунур» стали одним из главных открытий стартового тура. Команда Грэма Поттера буквально уничтожила Тунис – 5:1, продемонстрировав великолепную реализацию и по-настоящему впечатляющий перф в нападении.

Особенно опасно выглядел дуэт Александера Исака и Виктора Дьекереша. Оба форварда находятся в великолепной форме и способны создавать проблемы любой обороне. При этом шведы не ограничиваются прямолинейным футболом, а стараются комбинировать и активно использовать пространство между линиями.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» отдают предпочтение Нидерландам в баталии двух европейских сборных. Также букмекеры склоняются к тому, что нас ждет достаточно результативный футбол. Рассмотрим основные рынки:

Рынок «Бетсити» «Фонбет» Победа сборной Нидерландов 1.77 1.75 Ничья 3.90 3.90 Победа сборной Швеции 4.50 4.50 Двойной шанс: Нидерланды не проиграют 1.21 1.20 Двойной шанс: Швеция не проиграет 2.07 2.10 Тотал меньше 2.5 1.98 2.03 Тотал больше 2.5 1.84 1.78 Фора сборной Нидерландов (0) 1.33 1.30 Фора сборной Швеции (0) 3.40 3.15

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Статистика и игровой баланс

С турнирной точки зрения давление больше ощущают «оранжевые». Еще одна осечка осложнит положение в борьбе за плей-офф, не говоря уже о лидирующих позициях в группе – шанс на первое место, по сути, будет упущен.

Нидерланды делают ставку на контроль мяча и позиционные атаки. Швеция предпочитает более вертикальный футбол + располагает одной из лучших пар страйкеров на всем ЧМ. Обе команды способны создавать большое количество моментов, но не всегда безупречны в обороне.

Кратко о главных рынках

Исход матча

По составу и опыту небольшое преимущество остается за «оранжевыми», но нынешняя команда Грэма Поттера выглядит достаточно зрелой и опасной, чтобы всерьeз претендовать не только на очки, но и на первое место в группе.

Наиболее вероятным сценарием видится открытый матч с большим количеством моментов.

Тоталы

Первый тур показал, что обе команды способны играть зрелищно. Нидерланды забили дважды Японии, а Швеция отправила пять мячей в ворота Туниса. Ожидается, что стандартный букмекерский ТБ 2,5 будет пробит без особых проблем.

Форы

Матч обещает получиться максимально конкурентным, поэтому едва ли стоит ждать «выноса» одной из сторон. В конечном итоге все и вовсе может завершиться боевой ничьей.

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