Сборная Турции установила антирекорд чемпионата мира

Турция проиграла два первых матча группового этапа чемпионата мира-2026.

Команда Винченцо Монтеллы сначала уступила Австралии (0:2), а сегодня потерпела поражение от Парагвая (0:1).

Турки за эти две игры нанесли 62 удара по воротам соперников и не забили ни одного гола – это новый антирекорд ЧМ (с 1966 года, когда появилась соответствующая статистика).

Они 30 раз (8 – в створ) пробили в матче с Австралией, 32 (5 – в створ) – с Парагваем.

Среди лидеров по ударам: Кенан Йылдыз (12), Арда Гюлер и Хакан Чалханоглу (оба – по 11).