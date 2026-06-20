В воскресенье, 21 июня, пройдут четыре матча второго тура группового этапа. Эквадор встретится с Кюрасао, Тунис сыграет с Японией, Испания сразится с Саудовской Аравией, а Бельгия закроет игровой день матчем против Ирана. Все трансляции – на каналах субхолдинга «Матч».
21 июня, воскресенье
Эквадор – Кюрасао
- Начало матча: 3:00
- Групповой этап ЧМ. 2-й тур
- Стадион: «Эрроухед Стэдиум» (Канзас-Сити)
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Тунис – Япония
- Начало матча: 7:00
- Групповой этап ЧМ. 2-й тур
- Стадион: «Эстадио BBVA»
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Испания – Саудовская Аравия
- Начало матча: 19:00
- Групповой этап ЧМ. 2-й тур
- Стадион: «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта)
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Бельгия – Иран
- Начало матча: 22:00
- Групповой этап ЧМ. 2-й тур
- Стадион: «Соу-Фай Стэдиум» (Лас-Вегас)
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Источник: «Бомбардир»