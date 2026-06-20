В воскресенье, 21 июня, пройдут четыре матча второго тура группового этапа. Эквадор встретится с Кюрасао, Тунис сыграет с Японией, Испания сразится с Саудовской Аравией, а Бельгия закроет игровой день матчем против Ирана. Все трансляции – на каналах субхолдинга «Матч».

21 июня, воскресенье

Эквадор – Кюрасао

Начало матча: 3:00

Групповой этап ЧМ. 2-й тур

Стадион: «Эрроухед Стэдиум» (Канзас-Сити)

Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»

Тунис – Япония

Начало матча: 7:00

Групповой этап ЧМ. 2-й тур

Стадион: «Эстадио BBVA»

Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»

Испания – Саудовская Аравия

Начало матча: 19:00

Групповой этап ЧМ. 2-й тур

Стадион: «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта)

Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»

Бельгия – Иран