Стало известно, сыграет ли Неймар в третьем матче сборной Бразилии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти ответил на вопрос об участии Неймара в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 против Шотландии.

Нападающий «Сантоса» пропустил две первых встречи чемпионата мира из-за проблем со здоровьем.

«В субботу Неймар проведет индивидуальную тренировку, а уже в понедельник будет работать с командой. Он будет готов к матчу с Шотландией», – сказал Анчелотти.