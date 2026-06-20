Стало известно, сыграет ли Неймар в третьем матче сборной Бразилии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти ответил на вопрос об участии Неймара в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 против Шотландии.
Нападающий «Сантоса» пропустил две первых встречи чемпионата мира из-за проблем со здоровьем.
«В субботу Неймар проведет индивидуальную тренировку, а уже в понедельник будет работать с командой. Он будет готов к матчу с Шотландией», – сказал Анчелотти.
- Неймар не играл за сборную с октября 2023 года.
- Он лучший бомбардир в истории «селесао» с 79 голами в 128 матчах.
- Бразилия встретится с Шотландией 25 июня в 01:00 мск.
Источник: Globo