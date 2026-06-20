Тренер Турции извинился за вылет с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла высказался после поражения от Парагвая (0:1) во 2-м туре чемпионата мира-2026.

Турки досрочно вылетели.

«Мне очень жаль. За 35 лет в профессиональном футболе со мной произошло то, что случается раз в 50 матчей, причем дважды подряд. Судьба была не на нашей стороне.

Я приношу извинения», – сказал Винченцо Монтелла телеканалу A Spor.