Тренер Турции извинился за вылет с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла высказался после поражения от Парагвая (0:1) во 2-м туре чемпионата мира-2026.
Турки досрочно вылетели.
«Мне очень жаль. За 35 лет в профессиональном футболе со мной произошло то, что случается раз в 50 матчей, причем дважды подряд. Судьба была не на нашей стороне.
Я приношу извинения», – сказал Винченцо Монтелла телеканалу A Spor.
- Весь второй тайм Турция провела в большинстве.
- В 1-м туре команда Винченцо Монтеллы уступила Австралии (0:2).
- В 3-м туре турки встретятся с США.
Источник: «Р-Спорт»