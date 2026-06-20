Впервые в истории ЧМ удалили за прикрытый рукой рот

Парагвай во 2-м туре группового этапа чемпионата мира-2026 победил Турцию (1:0).

В компенсированное время первого тайма у Парагвая удалили Мигеля Альмирона.

Впервые в истории на ЧМ случилось удаление за прикрытый рот. Альмирон прикрыл рот рукой и что-то сказал, после чего сальвадорский арбитр Иван Бартон показал ему красную карточку.