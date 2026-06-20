Впервые в истории ЧМ удалили за прикрытый рукой рот

Парагвай во 2-м туре группового этапа чемпионата мира-2026 победил Турцию (1:0).
В компенсированное время первого тайма у Парагвая удалили Мигеля Альмирона.
Впервые в истории на ЧМ случилось удаление за прикрытый рот. Альмирон прикрыл рот рукой и что-то сказал, после чего сальвадорский арбитр Иван Бартон показал ему красную карточку.
- 32-летний Альмирон провел 78 матчей за Парагвай, забил десять голов.
- Форвард «Атланты» стоит 7 миллионов евро.
- Альмирон играл в Европе за «Ньюкасл» (2019-2025 годы).
Источник: «Бомбардир»