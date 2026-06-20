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Впервые в истории ЧМ удалили за прикрытый рукой рот

Сегодня, 09:30
8

Парагвай во 2-м туре группового этапа чемпионата мира-2026 победил Турцию (1:0).

В компенсированное время первого тайма у Парагвая удалили Мигеля Альмирона.

Впервые в истории на ЧМ случилось удаление за прикрытый рот. Альмирон прикрыл рот рукой и что-то сказал, после чего сальвадорский арбитр Иван Бартон показал ему красную карточку.

  • 32-летний Альмирон провел 78 матчей за Парагвай, забил десять голов.
  • Форвард «Атланты» стоит 7 миллионов евро.
  • Альмирон играл в Европе за «Ньюкасл» (2019-2025 годы).

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Парагвай. Примера Атланта Юнайтед Парагвай Альмирон Мигель
Комментарии (8)
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Антрацитовый волхв
1781940382
Красную карточку за это?
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baggio80
1781940543
Клоуны, да и только, а когда месси по икре прямой ногой сзади бьет — это норм, а рот рукой прикрыл — красная карточка.
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biber.ru
1781942105
Ну, так-то, если тебя оскорбляют, то надо отвечать. На улице это без правил, здесь по правилам.
Ответить
Garrincha58
1781945687
Цирк!!! Маразм эти новшества ФИФА
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