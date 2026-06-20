Хабиб предрек провал двум топ-сборным на ЧМ-2026

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил, какие топ-сборные могут провалиться на чемпионате мира.

«Я думаю, что провалиться может Франция. Почему? Потому что очень много их топовых игроков перенесли тяжелый сезон.

Очень тяжелый сезон был. Наелись футболом, уставшие. Они 100% неголодные приедут на чемпионат мира.

И я думаю, что Бразилия тоже может разочаровать», – заявил Хабиб.