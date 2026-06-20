ЧМ-2026. Турция проиграла Парагваю (0:1) и досрочно вылетела из турнира

Сборная Турции неожиданно уступила в обоих стартовых турах группового этапа чемпионата мира-2026.

Вслед за поражением от Австралии (0:2) команда Винченцо Монтеллы проиграла Парагваю – 0:1.

Единственный гол в матче забил Матиас Галарса.

Турки не смогли отыграться, проведя весь второй тайм в большинстве после удаления Мигеля Альмирона за неспортивное поведение.

Турция досрочно вылетела с ЧМ-2026, потеряв шансы финишировать выше четвертого места в группе.