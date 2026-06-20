ЧМ-2026. Турция проиграла Парагваю (0:1) и досрочно вылетела из турнира

Сборная Турции неожиданно уступила в обоих стартовых турах группового этапа чемпионата мира-2026.
Вслед за поражением от Австралии (0:2) команда Винченцо Монтеллы проиграла Парагваю – 0:1.
Единственный гол в матче забил Матиас Галарса.
Турки не смогли отыграться, проведя весь второй тайм в большинстве после удаления Мигеля Альмирона за неспортивное поведение.
Турция досрочно вылетела с ЧМ-2026, потеряв шансы финишировать выше четвертого места в группе.
Чемпионат мира. Группа D. 2 тур
Турция - Парагвай - 0:1 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 0:1 - М. Галарса, 2.
Удаления: нет - М. Альмирон, 45+3.
Источник: «Бомбардир»