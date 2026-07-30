Однорукий игрок забил в еврокубках впервые за 63 года

Полузащитник фарерского «Рунавика» Мариус Крюгер Линд стал вторым одноруким футболистом в истории, забившим гол в еврокубках.

27-летний датчанин, родившийся без правого предплечья, отличился в гостевом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций против словенского «Копера». На 70-й минуте Линд удвоил преимущество своей команды – 2:0.