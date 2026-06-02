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  • Определились 111 участников Лиги конференций-2026/27, среди них «Монако» и «Аякс»

Определились 111 участников Лиги конференций-2026/27, среди них «Монако» и «Аякс»

2 июня, 14:10

По итогам завершившихся национальных чемпионатов и Кубков стали известны 111 участников Лиги конференций сезона-2026/27.

Ниже указаны эти команды и стадии, с которых они начнут выступления.

Раунд плей-офф. «Брайтон» (Англия), «Аталанта» (Италия), «Хетафе» (Испания), «Фрайбург» (Германия), «Монако» (Франция).

3-й отборочный раунд.

2-й отборочный раунд. «Аякс» (Нидерланды), «Брага» (Португалия), «Гент» (Бельгия), «Градец Кралове» (Чехия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Бранн» (Норвегия), «Панатинаикос» (Греция), «Аустрия», «Рапид Вена» (оба – Австрия), «Мазервелл», «Хиберниан» (оба – Шотландия), «Ракув», «ГКС Катовице» (оба – Польша), «Нордшелланд», «Копенгаген» (оба – Дания), «Лугано», «Сьон» (оба – Швейцария), «Бейтар», «Хапоэль Тель-Авив» (оба – Израиль), «АЕК Ларнака», «Аполлон» (оба – Кипр), ГАИС, «Гетеборг» (оба – Швеция), «Вараждин», «Риека» (оба – Хорватия), «Партизан», «Железничар» (оба – Сербия), ЛНЗ, «Полесье» (оба – Украина), «Пакш», «Дебрецен» (оба – Венгрия), «ЧФР Клуж», ФКСБ (оба – Румыния), «Дунайска Стреда», «Спартак Т» (оба – Словакия), «Копер», «Браво» (оба – Словения), «ЦСКА 1948», «Лудогорец» (оба – Болгария), «Туран Товуз» (Азербайджан), «Шелбурн» (Ирландия), «Зимбру» (Молдова), «Валюр» (Исландия), «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «Ноа» (Армения), «Ауда» (Латвия), «Дукаджини» (Косово), ХИК (Финляндия), «Тобол» (Казахстан), «ХБ Торсхавн» (Фарерские острова), «Валлетта» (Мальта), «Колрейн» (Северная Ирландия), «Паневежис» (Литва), «Вадуц» (Лихтенштейн).

1-й отборочный раунд. «Нефтчи» (Азербайджан), «Богемианс Дублин» (Ирландия), «Милсами» (Молдова), «Стьярнан» (Исландия), «Сараево», «Вележ» (оба – Босния и Герцеговина), «Пюник», «Алашкерт» (оба – Армения), РФШ, «Лиепая» (оба – Латвия), «Малишева», «Балкани» (оба – Косово), «Интер Турку», «Ильвес» (оба – Финляндия), «Астана», «Елимай» (оба – Казахстан), «НСИ Рунавик», «Викингур Гота» (оба – Фарерские острова), «Марсашлокк», «Хамрун Спартанс» (оба – Мальта), «Гленторан», «Линфилд» (оба – Северная Ирландия), «Хегельманн», «Жальгирис» (оба – Литва), «Левадия», «Нымме Калью», «Пайде» (все – Эстония), «Динамо Тирана», «Эльбасани», «Влажния» (все – Албания), «Морнар Бар», «ОФК Петровац», «Дечич» (все – Черногория), «Дифферданж», «Мондорф-ле-Бен», «УНА Штрассен» (все – Люксембург), «Карнарвон Таун», «Коннас Куэй», «Пенибонт» (все – Уэльс), «Дила», «Торпедо Кутаиси», «Динамо Тбилиси» (все – Грузия), «Силекс», «Шкендия» (оба – Северная Македония), БАТЭ, «Динамо Мн» (оба – Беларусь), «Атлетик д'Эскальдес», «УЭ Санта-Колома» (оба – Андорра), «Сент-Джозефс», «Европа» (оба – Гибралтар), «Ла Фиорита», «Виртус» (оба – Сан-Марино)

По ходу турнира к ним добавится 14 команд из числа вылетевших в 1-м отборочном раунде Лиги чемпионов и 40, выбывших из различных стадий отбора Лиги Европы. Всего в Лиге конференций выступит 165 клубов.

В отборе ЛК есть разделение на путь чемпионов и путь лиг и обладателей кубков.

В общий этап Лиги конференций с участием 36 команд никто не выходит напрямую. Туда попадут 24 победителя раунда плей-офф ЛК (5 из пути чемпионов и 19 из пути лиг и обладателей кубков) и 12 проигравших в раунде плей-офф Лиги Европы.

  • Матчи отборочных раундов пройдут 9, 16, 23, 30 июля, 6, 13, 20 и 27 августа. Общий этап стартует 15 октября.
  • Финал пройдет 2 июня 2027 года в Стамбуле.

Все участники Лиги чемпионов-2026/27

Участники Лиги Европы-2026/27

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