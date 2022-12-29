- 2 марта
- 22:40 Агент Худякова отреагировал на информацию об интересе «Манчестер Сити» к вратарю «Локомотива» 3
- 24 февраля
- 15:21 Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. «Лацио», «Вильярреал» и «Шериф» узнали соперников
- 16 февраля
- 22:55 Лига конференций. «Фиорентина» разгромила «Брагу» и другие результаты
- 29 декабря 2022
- 12:59 «Есть люди, для которых это может стать проблемой». Ломбертс – о ценах в Бельгии 2
- 7 ноября 2022
- 16:31 Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций 1
- 9 сентября 2022
- 00:20 Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
- 26 августа 2022
- 16:07 Итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций 4
- 18 июля 2022
- 07:41 Определился обладатель Суперкубка Бельгии
- 18 апреля 2022
- 19:24 «Гент» – обладатель Кубка Бельгии
- 18 марта 2022
- 01:17 Лига конференций. ПАОК, «Рома», «Славия» и «Фейеноорд» прошли дальше
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- 22:52 Лига конференций. «Рома» обыграла «Витесс», «Фейеноорд» разгромил «Партизан» и другие результаты
- 25 февраля 2022
- 15:28 «Базель» Чалова сыграет с «Марселем» и другие пары 1/8 финала Лиги конференций 1
- 27 августа 2021
- 15:06 Жеребьевка Лиги конференций: все группы 10
- 10 августа 2021
- 22:56 Лига чемпионов. «Шахтер» прошел «Гент», «Монако» обыграл «Спарту» благодаря голу Головина 8
- 31 июля 2021
- 14:41 Журналист Галетти: Яремчук заключил пятилетний контракт с «Бенфикой». Сумма трансфера – 15 миллионов
- 9 июля 2021
- 00:51 «Бенфика» хочет купить форварда сборной Украины Яремчука 1
- 28 июня 2021
- 15:41 Voetbal Belgie: «Арсенал» готов заплатить 25 миллионов за форварда сборной Украины Яремчука 1
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- 09:17 Ломбертс вошeл в тренерский штаб «Гента»
- 25 января 2021
- 18:07 «Рома» предложила «Генту» 12 миллионов за украинского форварда Яремчука 1
- 28 декабря 2020
- 18:57 La Gazzetta dello Sport: украинский форварда «Гента» Яремчук может перейти в «Рому»
- 11 октября 2020
- 09:57 Видео Игрок сборной Украины Яремчук: «Чтобы конкурировать с Германией, каждый должен выступать в топ-лиге» 1
- 29 сентября 2020
- 22:33 Луческу проводит 225-й еврокубковый матч. Основа «Гента» – суммарно 123-й
- 24 сентября 2020
- 00:00 Лига чемпионов. Киевское «Динамо» в гостях победило «Гент» 5
- 15 сентября 2020
- 23:41 Лига чемпионов. «Гент» обыграл «Рапид» и встретится с киевским «Динамо»
- 12 августа 2020
- 14:37 «РБ-Спорт»: «Спартак» заинтересовался полузащитником «Гента» Овусу 15
- 10 августа 2020
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- 9 июля 2020
- 19:19 Sport24: «Ростов» отказал «Генту» в трансфере Шомуродова за 5 миллионов 9