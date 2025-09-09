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Бельгия. Про-Лига
Команды
Гент
€ 44 млн
Гент
Гент
Бельгия. Про-Лига
Стадион:
Геламко Арена
Сайт:
http://www.kaagent.be/
Тренер:
Рик Де Мил
Состав
Статистика
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Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гент» – «Хиберниан»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Гент» – «Гетеборг»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Гетеборг» – «Гент»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Трансляция
«Гент» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Гент» – «ЛНЗ»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
ЛНЗ – «Гент»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
22 июля
Определились 111 участников Лиги конференций-2026/27, среди них «Монако» и «Аякс»
2 июня
Отбор ЧМ-2026. Франция в меньшинстве удержала волевую победу над Исландией (2:1), у Мбаппе 1+1, у гостей забил Гудьонсен
2025.09.09 23:57
1
Трансляция
«Бетис» – «Гент»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
2025.02.20 19:35
Трансляция
«Гент» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
2025.02.13 21:50
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
2024.12.20 15:37
1
Стали известны 16 участников плей-офф Лиги конференций, «Челси» напрямую вышел в 1/8 финала
2024.12.13 08:10
Мареска прокомментировал победу «Челси» на старте Лиги конференций
2024.10.04 09:19
Лига конференций. «Челси» стартовал с победы над «Гентом» (4:2)
2024.10.03 23:54
Трансляция
«Челси» – «Гент»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024
2024.10.03 20:50
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
2024.08.30 02:19
Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций
2024.08.28 21:14
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
2024.08.23 09:04
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги конференций
2024.08.16 08:20
Лесовой дебютировал в составе «Маккаби» Хф в еврокубках
2024.02.16 08:52
Бельгийский форвард отказал «Спартаку»
2024.01.26 19:19
10
Фото
«Лион» заплатил 17 миллионов за бельгийского форварда
2024.01.10 20:53
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
2023.12.18 16:21
Фото
В соцсетях Лиги конференций эмблему ЦСКА поставили вместо логотипа украинского клуба
2023.12.02 11:25
2
11 команд вышли в плей-офф Лиги конференций
2023.12.01 01:25
Агент Кюйперса: «Мы действительно разговаривали с людьми из Москвы»
2023.10.16 22:39
1
Абаскаль летом заблокировал переход в «Спартак» форварда, забившего 11 голов в 15 матчах сезона
2023.10.16 20:38
7
«Динамо» хочет усилиться футболистом сборной Грузии
2023.07.17 23:54
Лига конференций: все результаты первых четвертьфиналов
2023.04.14 00:13
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