Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Гетеборгом» и «Гентом» пройдет 6 августа 2026 года в Гетеборге на стадионе «Гамла Уллеви». Обе команды преодолели предыдущий раунд: шведы выбили эстонскую «Левадию» (1:2 дома, 3:1 на выезде), а бельгийцы прошли украинский ЛНЗ по пенальти после двух нулевых ничьих. Однако подходы к игре у соперников диаметрально противоположные: «Гетеборг» стабильно забивает, но пропускает в 22 из 24 последних матчей, тогда как «Гент» не пропускает в трех последних встречах, но его атака не столь результативна. Сможет ли хозяин использовать фактор родного поля и свою атакующую мощь, чтобы пробить оборону бельгийцев, или гости продолжат свою «сухую» серию и добьются победы на выезде?

Кто победит в матче

«Гетеборг» делает ставку на атакующий футбол, что подтверждает его результативная статистика: команда забивает в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр ее показатель составляет 1.80 гола за игру. Однако обратная сторона этой игры – катастрофическая оборона: шведский клуб пропускает в 22 из 24 последних встреч, и в среднем за последние пять матчей пропускает 1.60 гола. Домашнее поле на «Гамла Уллеви» может стать дополнительным стимулом, но при такой нестабильности в защите даже родные трибуны вряд ли гарантируют надежность. В предыдущем раунде «Гетеборг» уступил «Левадии» дома (1:2), но сумел переломить ход противостояния на выезде (3:1), что показывает способность команды забивать в гостях, но и пропускать везде. Против организованной обороны «Гента» хозяевам будет крайне сложно сохранить свои ворота сухими, и им придется забивать как минимум дважды, чтобы рассчитывать на победу.

«Гент» подходит к матчу с совершенно иной философией. Бельгийский клуб делает ставку на надежность в обороне: он не пропускает в трех последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускает всего 0.80 гола. При этом «Гент» не проигрывает в семи из девяти последних встреч, что говорит о его стабильности и умении добиваться результата даже при скромной результативности – в среднем 1.00 гола за игру в последних пяти матчах. В квалификации Лиги Конференций бельгийцы дважды сыграли 0:0 с ЛНЗ и прошли только по пенальти, что демонстрирует их прагматичный подход и способность сохранять концентрацию в важные моменты. В гостевых матчах «Гент» также действует дисциплинированно, и против атакующего, но нестабильного в защите «Гетеборга» у них есть все шансы не только не пропустить, но и забить хотя бы один гол, используя контратаки.

Итоговый вывод: «Гент» выглядит фаворитом благодаря своей надежной обороне и общей стабильности, тогда как «Гетеборг», несмотря на атакующий потенциал, слишком уязвим сзади. Бельгийцы способны нейтрализовать давление хозяев и добиться победы с минимальным счетом, при этом вполне вероятно, что они сохранят свои ворота в неприкосновенности.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Гетеборг» стабильно забивает, но регулярно пропускает, тогда как «Гент» делает ставку на оборону и редко проигрывает. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущей формой и тактической подготовкой. Учитывая, что «Гетеборг» пропускает в 22 из 24 последних матчей, а «Гент» не пропускает в трех последних, преимущество явно на стороне гостей, которые должны использовать свою дисциплину, чтобы добиться положительного результата на выезде.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (100%) 0 Забитых мячей 1 0 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч Лига конференций, 3 раунд Гетеборг 0 : 1 Гент Лига конференций, 3 раунд Гетеборг 0 : 1 Гент

Прогноз на победителя

Учитывая надежную оборону «Гента» и его стабильность, а также уязвимость «Гетеборга» в защите, мы прогнозируем победу гостей в первом матче. Бельгийский клуб не пропускает в трех последних матчах и имеет опыт прохождения сложных соперников, тогда как шведы регулярно пропускают, что должно сказаться в противостоянии с организованным соперником. Рекомендуем ставку на победу «Гента» с коэффициентом 2.00. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Гетеборгом» и «Гентом» состоится 6 августа 2026 года в Гетеборге на стадионе «Гамла Уллеви» и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.