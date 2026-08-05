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«Гетеборг» – «Гент»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026

05 августа 2026 11:03
Гетеборг - Гент
06 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига конференций, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа «Гента»
Сделать ставку

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Гетеборгом» и «Гентом» пройдет 6 августа 2026 года в Гетеборге на стадионе «Гамла Уллеви». Обе команды преодолели предыдущий раунд: шведы выбили эстонскую «Левадию» (1:2 дома, 3:1 на выезде), а бельгийцы прошли украинский ЛНЗ по пенальти после двух нулевых ничьих. Однако подходы к игре у соперников диаметрально противоположные: «Гетеборг» стабильно забивает, но пропускает в 22 из 24 последних матчей, тогда как «Гент» не пропускает в трех последних встречах, но его атака не столь результативна. Сможет ли хозяин использовать фактор родного поля и свою атакующую мощь, чтобы пробить оборону бельгийцев, или гости продолжат свою «сухую» серию и добьются победы на выезде?

Кто победит в матче

«Гетеборг» делает ставку на атакующий футбол, что подтверждает его результативная статистика: команда забивает в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр ее показатель составляет 1.80 гола за игру. Однако обратная сторона этой игры – катастрофическая оборона: шведский клуб пропускает в 22 из 24 последних встреч, и в среднем за последние пять матчей пропускает 1.60 гола. Домашнее поле на «Гамла Уллеви» может стать дополнительным стимулом, но при такой нестабильности в защите даже родные трибуны вряд ли гарантируют надежность. В предыдущем раунде «Гетеборг» уступил «Левадии» дома (1:2), но сумел переломить ход противостояния на выезде (3:1), что показывает способность команды забивать в гостях, но и пропускать везде. Против организованной обороны «Гента» хозяевам будет крайне сложно сохранить свои ворота сухими, и им придется забивать как минимум дважды, чтобы рассчитывать на победу.

«Гент» подходит к матчу с совершенно иной философией. Бельгийский клуб делает ставку на надежность в обороне: он не пропускает в трех последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускает всего 0.80 гола. При этом «Гент» не проигрывает в семи из девяти последних встреч, что говорит о его стабильности и умении добиваться результата даже при скромной результативности – в среднем 1.00 гола за игру в последних пяти матчах. В квалификации Лиги Конференций бельгийцы дважды сыграли 0:0 с ЛНЗ и прошли только по пенальти, что демонстрирует их прагматичный подход и способность сохранять концентрацию в важные моменты. В гостевых матчах «Гент» также действует дисциплинированно, и против атакующего, но нестабильного в защите «Гетеборга» у них есть все шансы не только не пропустить, но и забить хотя бы один гол, используя контратаки.

Итоговый вывод: «Гент» выглядит фаворитом благодаря своей надежной обороне и общей стабильности, тогда как «Гетеборг», несмотря на атакующий потенциал, слишком уязвим сзади. Бельгийцы способны нейтрализовать давление хозяев и добиться победы с минимальным счетом, при этом вполне вероятно, что они сохранят свои ворота в неприкосновенности.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Гетеборг» стабильно забивает, но регулярно пропускает, тогда как «Гент» делает ставку на оборону и редко проигрывает. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущей формой и тактической подготовкой. Учитывая, что «Гетеборг» пропускает в 22 из 24 последних матчей, а «Гент» не пропускает в трех последних, преимущество явно на стороне гостей, которые должны использовать свою дисциплину, чтобы добиться положительного результата на выезде.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (100%)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Лига конференций, 3 раунд
Гетеборг
0 : 1
06.08.2026
Гент
Лига конференций, 3 раунд
Гетеборг
0 : 1
06.08.2026
Гент

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гетеборг
12
Виктор Андерссон
ВР
4
Rockson Yeboah
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
22
Noah Tolf
ЦП
15
Давид Крузе
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
23
Колбейнн Тордарсон
АП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
17
Alexander Jallow
ЦФ
7
Sebastian Clemmensen
ЦФ
29
Adam Bergmark Wiberg
ЦФ
Главный тренер
Стефан Биллборн
Гент
33
Дави Руф
ВР
5
Mouhamed El Bachir Ngom
ЦЗ
57
Matties Volckaert
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
27
Tibe De Vlieger
ЦП
17
Матиас Делорж
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
45
Хилларион Гур
ЦФ
47
J. Vergara (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Гетеборг
25
Elis Bishesari
ВР
28
Issaka Seidu
ЦЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
18
Felix Eriksson
ЦЗ
16
Филип Оттоссон
ОП
24
Oliver Mansson
ЦП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
11
Saidou Alioum Moubarak
ЦФ
30
Tiago Coimbra
ЦФ
1
Jonathan Rasheed
ЦФ
Гент
30
Kjell Peersman
ВР
31
Bas Evers
ВР
3
Максим Паскочи
ЦЗ
56
Mamadou Diallo
ЦЗ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
28
Mohammed El Âdfaoui
ЦП
61
Abubakar Abdullahi
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
21
Макс Дин
ЦФ
75
Ibrahima Cisse
ЦФ
59
El Hadji Seck
ЦФ
2-3-1-4
12
Андерссон
4
6
Херманнссон
22
15
Крузе
14
Хайнц
23
Тордарсон
8
Ларссон
29
7
17
4-3-3
33
Руф
57
44
ван дер Хейден
16
Берджесс
5
27
17
Делорж
8
Бенеш
47
45
Гур
20
Араужо
24
24
6
Херманнссон
3
Эрлингмарк
3
Эрлингмарк
6
Херманнссон
14
Хайнц
30
30
14
Хайнц
5
3
Паскочи
3
Паскочи
5
17
Делорж
22
Лопеш
22
Лопеш
17
Делорж
8
Бенеш
37
Кадри
37
Кадри
8
Бенеш
47
75
75
47
Остались в запасе
Гетеборг
Гент
25
Elis Bishesari
ВР
28
Issaka Seidu
ЦЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
18
Felix Eriksson
ЦЗ
16
Филип Оттоссон
ОП
11
Saidou Alioum Moubarak
ЦФ
1
Jonathan Rasheed
ЦФ
Главный тренер
Стефан Биллборн
30
Kjell Peersman
ВР
31
Bas Evers
ВР
56
Mamadou Diallo
ЦЗ
28
Mohammed El Âdfaoui
ЦП
61
Abubakar Abdullahi
ЦП
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
21
Макс Дин
ЦФ
59
El Hadji Seck
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Остались в запасе
25
Elis Bishesari
ВР
28
Issaka Seidu
ЦЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
18
Felix Eriksson
ЦЗ
16
Филип Оттоссон
ОП
11
Saidou Alioum Moubarak
ЦФ
1
Jonathan Rasheed
ЦФ
Остались в запасе
30
Kjell Peersman
ВР
31
Bas Evers
ВР
56
Mamadou Diallo
ЦЗ
28
Mohammed El Âdfaoui
ЦП
61
Abubakar Abdullahi
ЦП
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
21
Макс Дин
ЦФ
59
El Hadji Seck
ЦФ
Главный тренер
Стефан Биллборн
Главный тренер
Рик Де Мил

Прогноз на победителя

Учитывая надежную оборону «Гента» и его стабильность, а также уязвимость «Гетеборга» в защите, мы прогнозируем победу гостей в первом матче. Бельгийский клуб не пропускает в трех последних матчах и имеет опыт прохождения сложных соперников, тогда как шведы регулярно пропускают, что должно сказаться в противостоянии с организованным соперником. Рекомендуем ставку на победу «Гента» с коэффициентом 2.00. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Гетеборгом» и «Гентом» состоится 6 августа 2026 года в Гетеборге на стадионе «Гамла Уллеви» и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Гетеборг» – «Гент»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026

2.00
Победа «Гента»
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Лига конференций Гент Гетеборг
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