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«Зенит» – «Балтика»: кто победит в матче 1 тура Пути РПЛ Кубка России 2026

04 августа 2026 9:27
Зенит - Балтика
05 авг. 2026, среда 20:45 | Россия. Кубок, группа C, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.25
Победа «Зенита» с форой (-1.5)
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Матч 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой» пройдет 5 августа 2026 года в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Действующий чемпион страны подходит к кубковому поединку в феноменальной форме, имея 13-матчевую серию с забитыми голами и побеждая в трех последних матчах, тогда как калининградцы стартовали в РПЛ с двух побед, но в очных встречах с питерцами имеют неудачную статистику – не выигрывают в семи из девяти последних матчей и не забивают в трех последних противостояниях. Встреча абсолютного фаворита с амбициозным новичком элиты обещает стать проверкой для обороны гостей против одной из самых мощных атак лиги. Сможет ли «Балтика» прервать безголевую серию в матчах с «Зенитом» и навязать борьбу чемпиону, или питерцы продолжат свое доминирование и уверенно пройдут в следующий раунд?

Кто победит в матче

«Зенит» находится в оптимальной форме и является безоговорочным фаворитом не только этого матча, но и всего турнира. Команда забивает в 13 последних матчах, а в последних пяти играх забила 13 голов (в среднем 2.60 за матч) и пропустила всего 3 (0.60), что говорит о мощной атаке и надежной обороне. В Кубке России питерцы не пропускают в трех последних матчах, что подчеркивает их оборонительную организованность в этом турнире. В стартовых турах РПЛ «Зенит» разгромил «Акрон» (5:0) и «Оренбург» (3:0), не пропустив ни одного гола, а также выиграл Суперкубок у «Спартака» в серии пенальти. В очных встречах с «Балтикой» питерцы имеют подавляющее преимущество: они не проигрывают в семи из девяти последних матчей, забивают в семи из девяти и не пропускают в трех последних. Домашняя «Газпром Арена» станет дополнительным аргументом в пользу хозяев.

«Балтика» подходит к матчу после двух побед в стартовых турах РПЛ – над «Динамо» (2:1) и «ЦСКА» (2:1). Однако эти успехи были достигнуты в домашних матчах, и теперь калининградцам предстоит выезд к сильнейшей команде страны. В последних пяти играх «Балтика» забила 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустила 6 (1.20), что говорит о скромной результативности и не самой надежной обороне. При этом «Балтика» забивает в четырех последних матчах, но пропускает в десяти из 12 последних встреч, что указывает на системные проблемы в защите. В очных встречах с «Зенитом» у калининградцев крайне неудачная статистика – они не забивают в трех последних матчах и проиграли два из них с сухим счетом.

Итоговый вывод: «Зенит» является абсолютным фаворитом благодаря своей феноменальной форме, мощной атаке и историческому доминированию над «Балтикой». Гости испытывают серьезные проблемы с забитыми голами против питерцев и вряд ли смогут прервать эту серию. Наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа хозяев с сухим счетом и разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Зенит» находится в феноменальной форме, забивая в 13 последних матчах и не пропуская в трех последних кубковых встречах, тогда как «Балтика» имеет скромную результативность и проблемы в обороне. В очных встречах питерцы доминируют: они не проигрывают в семи из девяти последних матчей и не пропускают в трех последних противостояниях. Это создает колоссальное психологическое преимущество для хозяев, которые традиционно уверенно играют против калининградцев, особенно на своем поле.

Личные встречи
Побед - 7 (44%)
Ничьих - 4 (25%)
Побед - 5 (31%)
20
Забитых мячей
18
1.25
В среднем за матч
1.13
2:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Чемпионат России, 29 тур
Балтика
3 : 2
25.10.1998
Зенит
Самая крупная ничья
Чемпионат России, 14 тур
Зенит
2 : 2
24.06.1998
Балтика
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Балтика
0 : 1
03.03.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
1 : 0
27.02.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Балтика
0 : 0
14.09.2025
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
1 : 2
06.07.2025
Балтика
Россия. Кубок, Суперфинал
Балтика
1 : 2
02.06.2024
Зенит
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Зенит
1 : 0
07.04.2024
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 2
04.11.2023
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Зенит
2 : 1
03.10.2023
Балтика
Россия. Кубок, 3 тур
Балтика
1 : 0
30.08.2023
Зенит
Россия. Кубок, 1/16 финала
Балтика
1 : 2
25.09.2012
Зенит
Чемпионат России, 29 тур
Балтика
3 : 2
25.10.1998
Зенит
Чемпионат России, 14 тур
Зенит
2 : 2
24.06.1998
Балтика
Чемпионат России, 31 тур
Зенит
0 : 1
14.10.1997
Балтика
Чемпионат России, 14 тур
Балтика
2 : 2
18.06.1997
Зенит
Чемпионат России, 25 тур
Балтика
2 : 0
24.08.1996
Зенит
Чемпионат России, 8 тур
Зенит
2 : 2
20.04.1996
Балтика
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Прогноз на победителя

Учитывая феноменальную форму «Зенита», его мощную атаку и надежную оборону, а также безголевую серию «Балтики» в очных встречах, мы прогнозируем уверенную победу хозяев с разницей минимум в два мяча. Питерцы забивают в среднем 2.60 гола за последние пять матчей и не пропускают в трех последних кубковых встречах, что делает исход практически предопределенным. Рекомендуем ставку на победу «Зенита» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.25. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой» состоится 5 августа 2026 года в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 20:45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет канал Матч ТВ.

«Зенит» – «Балтика»: смотреть онлайн

2.25
Победа «Зенита» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Россия. Кубок Балтика Зенит
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Победа «Динамо»
05.08.2026
19:30
3.75
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Орхус - Сабах
Ничья
05.08.2026
20:00
5.10
Лига конференций, 3 раунд
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