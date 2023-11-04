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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Балтика - Зенит
Балтика - Зенит: обзор матча 04 ноября 2023
Балтика
04.11.2023, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Зенит
63'
И. Сергеев
77'
М. Кассьерра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Зенит
90'
Замена
В. Изидор
️️️️
М. Кассьерра
90'
Замена
Д. Чистяков
️️️️
В. Караваев
89'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Вендел
Замена
А. Дудиев
️️️️
Г. Сото
79'
78'
Замена
А. Ерохин
️️️️
И. Сергеев
77'
ГОЛ! 0:2!
М. Кассьерра
Пас отдал
Клаудиньо
Замена
А. Галоян
️️️️
А. Осипов
68'
Замена
М. Бориско
️️️️
Е. Латышонок
66'
65'
Замена
Клаудиньо
️️️️
Г. Мантуан
Травма
Е. Латышонок
65'
63'
ГОЛ! 0:1!
И. Сергеев
Пас отдал
Вендел
Замена
С. Пряхин
️️️️
М. Кузьмин
59'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
А. Энрикес
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
17
Гильермо Сото
ПАЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
6
Максим Кузьмин
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛАЗ
15
Вячеслав Караваев
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
3
Данил Круговой
ПАЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Иван Сергеев
ЛФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
31
Густаво Мантуан
РФ
Главный тренер
Сергей Семак
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
16
Жоау Ламейра
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
21
Артур Галоян
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
95
Георгий Королев
ВР
30
Роберт Ренан
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
8
Александр Коваленко
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
33
Клаудиньо
АП
21
Александр Ерохин
АП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
4-2-2-2
1
Латышонок
21
Фернандес
21
Остойич
26
Радмановац
4
Гассама
5
Осипов
17
Сото
8
Бистрович
6
Кузьмин
30
Гузина
9
Энрикес
3-3-1-3
41
Кержаков
15
Караваев
5
Родригао
16
Эракович
3
Круговой
5
Барриос
3
Дуглас Сантос
8
Вендел
31
Мантуан
9
Кассьерра
33
Сергеев
1
Латышонок
39
Бориско
39
Бориско
1
Латышонок
17
Сото
8
Дудиев
8
Дудиев
17
Сото
5
Осипов
21
Галоян
21
Галоян
5
Осипов
6
Кузьмин
19
Пряхин
19
Пряхин
6
Кузьмин
9
Энрикес
11
Мусаев
11
Мусаев
9
Энрикес
15
Караваев
78
Чистяков
78
Чистяков
15
Караваев
31
Мантуан
33
Клаудиньо
33
Клаудиньо
31
Мантуан
33
Сергеев
21
Ерохин
21
Ерохин
33
Сергеев
8
Вендел
77
Мостовой
77
Мостовой
8
Вендел
9
Кассьерра
18
Изидор
18
Изидор
9
Кассьерра
Остались в запасе
Балтика
Зенит
2
Александр Жиров
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
16
Жоау Ламейра
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
16
Денис Адамов
ВР
95
Георгий Королев
ВР
30
Роберт Ренан
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
2
Александр Жиров
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
16
Жоау Ламейра
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
95
Георгий Королев
ВР
30
Роберт Ренан
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Балтика - Зенит
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Ростех Арена
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