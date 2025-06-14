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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
СКА-Хабаровск
Александр Жиров
€ 200 тыс
Александр Жиров
СКА-Хабаровск
24 января 1991 (35)
#2 | Защитник
193 см | 88 кг
Россия
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Публикации
Экс-защитник сборной России перешел в клуб Басты
20 августа
Фото
7 игроков покинули «Ахмат»
2025.06.14 17:39
5
Опубликована сборная 18-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.12.09 18:52
5
Фото
«Ахмат» бесплатно подписал экс-защитника «Балтики»
2024.06.26 23:23
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
2024.06.25 16:35
Защитник «Балтики» рассказал об ожиданиях от матча со «Спартаком»
2024.05.14 12:10
Жиров объяснил, почему отказал европейским клубам ради «Балтики»
2023.08.02 20:37
2
Фото
«Балтика» подписала Жирова
2023.06.18 18:14
4
Экс-игрок сборной России вылетел из второй Бундеслиги
2023.05.20 20:59
Пост
Как дела у русских футболистов в Европе
2023.01.12 12:08
8
Жиров в матче с «Гамбургом» забил в свои ворота и принес сопернику победу
2022.11.13 09:36
1
Жиров: «Россию для себя не закрываю. Всe будет зависеть не от денег»
2022.10.31 12:41
«Я на 100% перерос этот клуб». Жиров собирается покинуть «Зандхаузен»
2022.10.31 11:11
1
«Неправильно, когда спорт мешают с политикой». Жиров – об отстранении России
2022.10.31 09:23
Жиров сравнил жизнь в России и Германии
2022.10.31 08:16
2
«Динамо» хочет подписать 31-летнего Жирова из «Зандхаузена»
2022.07.19 21:59
1
«Жесткий, но с чувством юмора». Жиров – о Черчесове
2022.06.08 16:46
Игрок «Зандхаузена» Жиров: «Ко мне в Германии негатива не было»
2022.06.08 13:26
Агент Жирова: «Александр лидер «Зандхаузена». Он вернется в Россию только в клуб из топ-5»
2022.06.03 11:57
3
Фото
Жиров достиг отметки в 100 матчей во 2-й Бундеслиге
2022.02.18 21:47
1
Жиров покинул расположение сборной России
2021.03.28 12:29
6
Шалимов: «Знаю, что Жиров – товарищ с ленцой»
2021.03.19 20:33
2
Кутепов вызван в сборную России
2021.03.17 11:57
16
Уткин: «Жирова вызывают в сборную только для того, чтобы создать спрос и продать. Его ведут к продаже в Россию»
2021.03.15 17:45
26
Metaratings: Жиров покинет «Зандхаузен» по окончании сезона. Он открыт к предложениям из России
2021.03.15 15:13
3
Жиров стал самым дорогим игроком «Зандхаузена» после обновления рыночных стоимостей
2020.11.19 17:36
1
Жиров – о вызове в сборную России: «Впечатления только положительные. Рад быть здесь»
2020.10.05 12:15
1
«СЭ»: два клуба РПЛ предлагают контракт Жирову, игрок хочет остаться в Европе
2020.09.30 17:56
Черчесов – о вызове Жирова в сборную: «Стабильно играет в «Зандхаузене», иногда капитанит»
2020.09.29 08:11
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Агент Жирова: «Мы договорились с «Ганновером»
2020.09.28 16:10
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