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    Жиров сравнил жизнь в России и Германии

    Защитник «Зандхаузена» Александр Жиров рассказал, как его изменила жизнь в Германии.

    «Как человек – 100% изменился в Германии. Здесь другая ментальность. Я и так по жизни очень спокойный человек, не очень лeгкий на подъeм. А здесь жизнь прямо спокойная.

    Я предоставлен в Германии сам себе, меня никто не гладит по голове. В России ты можешь любую футбольную проблему решить очень быстро – здесь не так. Первые два месяца тебе помогают, а дальше ты как рыба в океане.

    Немецкий язык? Есть темы, которые я не понимаю, но они не касаются меня в повседневной жизни. В остальном – спокойно разговариваю», – заявил Жиров.

    • 31-летний футболист выступает за «Зандхаузен» с 2018 года.
    • Он вызывался в сборную России, но пока не дебютировал за нее.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +597

      somn 1 час назад

      Зандхаузен, это что?

      0
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      ...
      Рейтинг: +26430

      JTherry > somn 44 минуты назад

      это "дно" второй Бундеслиги...)

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