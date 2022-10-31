Жиров сравнил жизнь в России и Германии

Защитник «Зандхаузена» Александр Жиров рассказал, как его изменила жизнь в Германии.

«Как человек – 100% изменился в Германии. Здесь другая ментальность. Я и так по жизни очень спокойный человек, не очень лeгкий на подъeм. А здесь жизнь прямо спокойная.

Я предоставлен в Германии сам себе, меня никто не гладит по голове. В России ты можешь любую футбольную проблему решить очень быстро – здесь не так. Первые два месяца тебе помогают, а дальше ты как рыба в океане.

Немецкий язык? Есть темы, которые я не понимаю, но они не касаются меня в повседневной жизни. В остальном – спокойно разговариваю», – заявил Жиров.