- 12 января
- 12:08 Текст Как дела у русских футболистов в Европе 10
- 31 октября 2022
- 12:41 Жиров: «Россию для себя не закрываю. Всe будет зависеть не от денег» 1
- 11:11 «Я на 100% перерос этот клуб». Жиров собирается покинуть «Зандхаузен» 1
- 09:23 «Неправильно, когда спорт мешают с политикой». Жиров – об отстранении России 1
- 08:16 Жиров сравнил жизнь в России и Германии 3
- 16 августа 2022
- 16:00 Фото Немецкий клуб объявил о переходе Адеми. Неделю назад он говорил, что останется в «Химках» 1
- 19 июля 2022
- 21:59 «Динамо» хочет подписать 31-летнего Жирова из «Зандхаузена» 1
- 3 июня 2022
- 11:57 Агент Жирова: «Александр лидер «Зандхаузена». Он вернется в Россию только в клуб из топ-5» 3
- 18 февраля 2022
- 21:47 Фото Жиров достиг отметки в 100 матчей во 2-й Бундеслиге 1
- 7 августа 2021
- 23:43 Кубок Германии. «Зандхаузен» с капитаном Жировым уступил «Лейпцигу», «Боруссия» Д благодаря хет-трику Холанда разгромила «Вехен»
- 15 марта 2021
- 15:13 Metaratings: Жиров покинет «Зандхаузен» по окончании сезона. Он открыт к предложениям из России 5
- 19 ноября 2020
- 17:36 Жиров стал самым дорогим игроком «Зандхаузена» после обновления рыночных стоимостей 1
- 5 октября 2020
- 12:15 Жиров – о вызове в сборную России: «Впечатления только положительные. Рад быть здесь» 1
- 30 сентября 2020
- 17:56 «СЭ»: два клуба РПЛ предлагают контракт Жирову, игрок хочет остаться в Европе
- 15 июня 2020
- 20:30 Россиянин Жиров – в символической сборной 31-го тура второй Бундеслиги по версии Kicker
- 29 мая 2020
- 14:39 Защитник «Зандхаузена» Жиров: «Абсолютно нормально после матча выпить с президентом по бутылке пива»
- 15 октября 2019
- 20:15 Российский защитник Жиров: «В «Зандхаузене» меня сразу стали называть Путиным» 5
- 10 августа 2019
- 00:31 Кубок Германии. «Боруссия» Д в 1/32 финала всухую обыграла «Юрдинген», «Боруссия» М – «Зандхаузен»
- 2 июля 2019
- 13:22 Пауревич перешел из «Уфы» в «Зандхаузен» 4
- 27 апреля 2019
- 20:37 Представитель Жирова подтвердил, что игроком интересуются клубы из Бундеслиги 2
- 17:44 «Чемпионат»: Жировым интересуются клубы Бундеслиги 3
- 12 июня 2018
- 17:14 Фото Защитник «Енисея» Жиров перешел в немецкий клуб из второй Бундеслиги 7
- 8 февраля 2017
- 22:17 Кубок Германии. Гол Коноплянки помог «Шальке-04» разгромить «Зандхаузен» и выйти в четвертьфинал
- 25 октября 2016
- 22:16 Кубок Германии. В серии пенальти «Байер» проиграл «Шпортфройнде Зиген» и другие результаты 3