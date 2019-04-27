Представитель Жирова подтвердил, что игроком интересуются клубы из Бундеслиги 

Михаил Ершов, представитель защитника «Зандхаузена» Александра Жирова, подтвердил интерес к игроку от клубов Бундеслиги. «Зандхаузен» выступает во втором дивизионе чемпионата Германии.

«В первом круге у Александра было не так много игровой практики, но во второй половине сезона он стал играть чаще, выступает достойно и дважды попал в сборную тура. Сегодня забил победный гол, для него этот мяч стал вторым в сезоне. К Жирову присматриваются многие клубы, он попал в шорт-лист первых трех-четырех команд второй Бундеслиги, которые ставят задачу выйти наверх, есть интерес из Бундеслиги. Конкретного общения с клубами не было, но летом Жиров может сделать шаг вперед.

Александр сейчас активно учит немецкий язык, нельзя зайти сразу в большую команду, нужно пройти адаптацию в маленьком клубе и постепенно расти. Мы готовы рассматривать любые варианты – из России, Испании, Португалии, Германии. Жиров – умный и техничный защитник, обладающий первым пасом. Если команда российской Премьер-лиги с амбициозными задачами проявит интерес, мы рассмотрим предложение, никому не говорим нет, открыты для всех», – сказал Ершов.