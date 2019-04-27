Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    2 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    3 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?

    Представитель Жирова подтвердил, что игроком интересуются клубы из Бундеслиги 

    Михаил Ершов, представитель защитника «Зандхаузена» Александра Жирова, подтвердил интерес к игроку от клубов Бундеслиги. «Зандхаузен» выступает во втором дивизионе чемпионата Германии.

    «В первом круге у Александра было не так много игровой практики, но во второй половине сезона он стал играть чаще, выступает достойно и дважды попал в сборную тура. Сегодня забил победный гол, для него этот мяч стал вторым в сезоне. К Жирову присматриваются многие клубы, он попал в шорт-лист первых трех-четырех команд второй Бундеслиги, которые ставят задачу выйти наверх, есть интерес из Бундеслиги. Конкретного общения с клубами не было, но летом Жиров может сделать шаг вперед.

    Александр сейчас активно учит немецкий язык, нельзя зайти сразу в большую команду, нужно пройти адаптацию в маленьком клубе и постепенно расти. Мы готовы рассматривать любые варианты – из России, Испании, Португалии, Германии. Жиров – умный и техничный защитник, обладающий первым пасом. Если команда российской Премьер-лиги с амбициозными задачами проявит интерес, мы рассмотрим предложение, никому не говорим нет, открыты для всех», – сказал Ершов.

    Источник: РИА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:37
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3341

      Агасфер 20 минут назад

      Интересно,есть хоть один самый захудалый футболист в России.у которого нет своего "представителя"? И не это-ли является причиной того,что,с молчаливого согласия наших пильщиков бюджета, у игроков несуразно большие контракты,поскольку вокруг них роятся многочисленные "помощники"?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2017

      Fan Loko mik 32 минуты назад

      Короче, агент пытается втюхать никудышнего игрока и кричит об этом во всё горло!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    68163
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru