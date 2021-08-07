Кубок Германии. «Зандхаузен» с капитаном Жировым уступил «Лейпцигу», «Боруссия» Д благодаря хет-трику Холанда разгромила «Вехен»

«Боруссия» из Дортмунда в 1/32 финала Кубка Германии победила «Вехен». Все голы забил форвард Эрлинг Холанд.

В другой встрече «Лейпциг» оказался сильнее «Зандхаузена», у которого с капитанской повязкой вышел россиянин Александр Жиров.

Кубок Германии. 1/32 финала

Зандхаузен – Лейпциг – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Орбан, 19; 0:2 – Айдара, 45; 0:3 – Нкунку, 60; 0:4 – Собослай, 81.

Вехен – Боруссия Д – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Холанд, 26; 0:2 – Холанд, 31 (с пенальти); 0:3 – Холанд, 51.

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