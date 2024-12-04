Компани прокомментировал вылет «Баварии» из Кубка Германии

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поле матча 1/8 финала Кубка Германии с «Байером» (0:1) сказал, что его команда играла очень хорошо.
«Конечно, очень грустно, что мы вылетели. Красная карточка повлияла на игру, но ребята сыграли очень хорошо и проявили характер.
Я играл во многих матчах в меньшинстве и знаю, как это тяжело. Мы создавали моменты вдесятером, но, к сожалению, не смогли забить. Болельщики гнали нас вперед и были дополнительным игроком.
Мы должны разграничивать тот факт, что мы вылетели, и то, что ребята сыграли очень хорошо. Я не могу никого винить.
Футбол иногда бывает таким. Мы, тренеры, пытаемся все держать под контролем и все планировать, но иногда случаются такие моменты.
Я испытываю два чувства. Первое чувство – это то, что мы проиграли и не выиграем Кубок в этом сезоне. Второе чувство – это то, что эта игра была особенной. Мы не просто ждали и надеялись, играя вдесятером. Мы были активны и позитивны.
Если мы продолжим в том же духе, то выиграем много матчей – хотя и не выиграем этот Кубок», – сказал Компани.
- Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер был удален на 17-й минуте за фол на Джереми Фримпонге за пределами штрафной площади.
- Единственный гол в матче забил Нейтан Телла на 69-й минуте.