Определились все полуфиналисты Кубка Германии
Определились все полуфиналисты Кубка Германии
12 февраля, 01:03
Стало известно, какие команды сыграют на стадии 1/2 финала Кубка Германии-2025/26.
«Бавария»
«Байер»
«Штутгарт»
«Фрайбург»
Кубок Германии. «Бавария» выбила «РБ Лейпциг» и стала последним полуфиналистом
Кубок Германии. «Байер» выбил дортмундскую «Боруссию»
Кубок Германии. «Бавария» разгромила «Кельн» в гостях (4:1), Кейн сделал дубль
«Бомбардир»
Германия. Кубок
Бавария
Штутгарт
Фрайбург
Байер
Два новичка «Балтики», за легионера «Зенита» предложили 14 миллионов, планы «Реала» на летнее ТО и другие новости
02:00
02:00
Гончаренко выбрал лучший город России – это не Москва
01:50
01:50
2
Названы условия для увольнения Слота из «Ливерпуля»
01:38
01:38
«Балтика» не хочет тратить 350 миллионов рублей на игрока «Крыльев Советов»
01:11
01:11
Фото
Ямаль выложил загадочный пост: «Моя внутренняя бездна»
00:58
00:58
2
Слуцкий – о назначении в сборную России: «Разум мне говорил, что не надо»
00:51
00:51
2
Пономарев – о новичке ЦСКА: «Найти такого – большая редкость»
00:34
00:34
Азар одним словом описал ЧМ-2018 в России
00:21
00:21
Слуцкий назвал самого ошибающегося российского комментатора: «Чемпион мира во все времена»
Вчера, 23:42
Вчера, 23:42
3
Руни готов работать помощником тренера только в двух клубах
Вчера, 23:28
Вчера, 23:28
1
Определились все полуфиналисты Кубка Германии
12 февраля
Кубок Германии. «Бавария» выбила «РБ Лейпциг» и стала последним полуфиналистом
12 февраля
Кубок Германии. «Байер» выбил дортмундскую «Боруссию»
2025.12.03 00:58
Кубок Германии. «Бавария» разгромила «Кельн» в гостях (4:1), Кейн сделал дубль
2025.10.30 00:38
Кубок Германии. «Бавария» с трудом прошла «Веен» (3:2), Кейн забил на 94-й минуте
2025.08.27 23:43
Стал известен второй финалист Кубка Германии
2025.04.02 23:41
Кубок Германии. «Байер» не удержал победу над командой 3-й лиги (1:2) и вылетел
2025.04.01 23:46
Определились все полуфиналисты Кубка Германии
2025.02.27 00:50
1
Кубок Германии. «Байер» вышел в полуфинал, с трудом обыграв клуб 2-го дивизиона
2025.02.06 01:34
Определились все четвертьфиналисты Кубка Германии
2024.12.05 01:51
Компани прокомментировал вылет «Баварии» из Кубка Германии
2024.12.04 09:10
Нойер извинился за удаление в игре с «Байером»
2024.12.04 08:05
1
Кубок Германии. «Бавария» вылетела от «Байера», Кейн снова не выиграл трофей
2024.12.04 00:48
1
38-летний Нойер получил первую красную карточку в карьере
2024.12.03 23:47
1
Кубок Германии. «Байер» обыграл трехкратного чемпиона ГДР
2024.08.28 20:56
6
Кубок Германии. Дортмундская «Боруссия» начала сезон с разгрома клуба четвертого дивизиона
2024.08.17 20:51
Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Ульм» (4:0), у 34-летнего Мюллера 2+1
2024.08.16 23:59
«Матч ТВ» вернул права на показ Кубка Германии: подробности
2024.08.09 15:00
4
Клубы Бундеслиги узнали соперников по 1-му раунду Кубка Германии
2024.06.02 14:45
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
2024.05.25 23:05
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: прогноз на финальный матч Кубка Германии, 25 мая
2024.05.25 09:27
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
2024.04.03 23:35
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
2024.04.03 09:34
Определился первый финалист Кубка Германии
2024.04.03 00:07
В Кубке Германии сформировался уникальный состав полуфиналистов
2024.03.13 14:25
3
«Байер» – «Штутгарт»: прогноз на матч Кубка Германии, 6 февраля
2024.02.06 10:45
Кубок Германии предложили переименовать в честь Беккенбауэра
2024.01.09 16:38
1
Сенсационная замена в Германии: клуб выпустил крутого блогера. И он забил!
2023.12.07 17:34
