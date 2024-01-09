Кубок Германии предложили переименовать в честь Беккенбауэра

Бывший главный тренер сборной Германии Берти Фогтс призвал назвать в честь Франца Беккенбауэра Кубок страны по футболу.

Легендарный немец умер в воскресенье, 7 января.

Ему было 78 лет.

«Важно, чтобы его имя не было забыто следующими поколениями футболистов.

Возможно, Немецкому футбольному союзу стоит подумать о том, чтобы назвать Кубок в честь Беккенбауэра», – сказал Фогтс.