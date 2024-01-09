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    • Кубок Германии предложили переименовать в честь Беккенбауэра

    Кубок Германии предложили переименовать в честь Беккенбауэра

    Бывший главный тренер сборной Германии Берти Фогтс призвал назвать в честь Франца Беккенбауэра Кубок страны по футболу.

    • Легендарный немец умер в воскресенье, 7 января.
    • Ему было 78 лет.

    «Важно, чтобы его имя не было забыто следующими поколениями футболистов.

    Возможно, Немецкому футбольному союзу стоит подумать о том, чтобы назвать Кубок в честь Беккенбауэра», – сказал Фогтс.

    • Беккенбауэр становился чемпионом мира в качестве игрока и тренера.
    • Большую часть карьеры он провел в «Баварии».
    • Франц – 2-кратный обладатель «Золотого мяча».

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    Источник: Spiegel

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    09.01.2024 16:38
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    Комментарии (1)
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    Oldtrafford83
    1704862930
    Достойное решение ибо Франц был максимально легендарен!!!
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