Кубок Германии предложили переименовать в честь Беккенбауэра

Бывший главный тренер сборной Германии Берти Фогтс призвал назвать в честь Франца Беккенбауэра Кубок страны по футболу.
- Легендарный немец умер в воскресенье, 7 января.
- Ему было 78 лет.
«Важно, чтобы его имя не было забыто следующими поколениями футболистов.
Возможно, Немецкому футбольному союзу стоит подумать о том, чтобы назвать Кубок в честь Беккенбауэра», – сказал Фогтс.
- Беккенбауэр становился чемпионом мира в качестве игрока и тренера.
- Большую часть карьеры он провел в «Баварии».
- Франц – 2-кратный обладатель «Золотого мяча».