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  • Кубок Германии. Дортмундская «Боруссия» начала сезон с разгрома клуба четвертого дивизиона

Кубок Германии. Дортмундская «Боруссия» начала сезон с разгрома клуба четвертого дивизиона

17 августа 2024, 20:51

Дортмундская «Боруссия» в гостях разгромила «Феникс» из Любека со счетом 4:1 в матче 1-го раунда Кубка Германии.

Для «черно-желтых» это был первый матч в новом сезоне. У финалистов Лиги чемпионов-2023/24 голы забили Вальдемар Антон, Эмре Джан, Юлиан Брандт и Жюльен Дюранвиль.

«Феникс» выступает в четвертом по статусу дивизионе. Единственный гол у команды забил Обинна Илока.

Германия. Кубок. 1-й раунд

Феникс Любек – Боруссия Д – 1:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Антон, 3; 0:2 – Джан, 31 (с пенальти); 0:3 – Брандт, 45+1; 1:3 – Илока, 55; 1:4 – Дюранвиль, 62.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

Источник: «Бомбардир»
Германия. Кубок Боруссия Д Феникс Любек
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