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Расписание матчей
Германия. Кубок
Феникс Любек - Боруссия Д
Феникс Любек - Боруссия Д: обзор матча 17 августа 2024
Феникс Любек
17.08.2024, суббота, 19:00
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 4
Завершен
Боруссия Д
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Феникс Любек - Боруссия Д
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Феникс Любек
Германия. Кубок, 1/32 финала
Феникс Любек
1 : 4
17.08.2024
Боруссия Д
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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