Нойер извинился за удаление в игре с «Байером»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер признал, что его действия, приведшие к удалению на 17-й минуте матча 1/8 финала Кубка Германии с «Байером» (0:1), были ошибочными.

«Это оказало решающее влияние на ход игры. Нам больно, и мне жаль. Я извинился перед командой.

Я еще надеялся на небольшой офсайд в этой ситуации. Я больше не могу это изменить. Это была ошибка, и я должен это признать. К сожалению, у меня нет другого выбора», – сказал Нойер.