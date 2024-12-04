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    Нойер извинился за удаление в игре с «Байером»

    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер признал, что его действия, приведшие к удалению на 17-й минуте матча 1/8 финала Кубка Германии с «Байером» (0:1), были ошибочными.

    «Это оказало решающее влияние на ход игры. Нам больно, и мне жаль. Я извинился перед командой.

    Я еще надеялся на небольшой офсайд в этой ситуации. Я больше не могу это изменить. Это была ошибка, и я должен это признать. К сожалению, у меня нет другого выбора», – сказал Нойер.

    • Нойер получил прямую красную карточку за фол на Джереми Фримпонге за пределами штрафной площади.
    • Это первое удаление в карьере 38-летнего игрока.
    • Единственный гол в матче забил Нейтан Телла на 69-й минуте.

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    Источник: страница Керри Хау в соцсети X

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    04.12.2024 08:05
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    Комментарии (1)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1733294044
    Можно и жёлтую было судье показать, так как это не был выход один на один
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