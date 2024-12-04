Нойер извинился за удаление в игре с «Байером»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер признал, что его действия, приведшие к удалению на 17-й минуте матча 1/8 финала Кубка Германии с «Байером» (0:1), были ошибочными.
«Это оказало решающее влияние на ход игры. Нам больно, и мне жаль. Я извинился перед командой.
Я еще надеялся на небольшой офсайд в этой ситуации. Я больше не могу это изменить. Это была ошибка, и я должен это признать. К сожалению, у меня нет другого выбора», – сказал Нойер.
- Нойер получил прямую красную карточку за фол на Джереми Фримпонге за пределами штрафной площади.
- Это первое удаление в карьере 38-летнего игрока.
- Единственный гол в матче забил Нейтан Телла на 69-й минуте.