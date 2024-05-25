В субботу, 25 мая, в финале Кубка Германии сыграют «Кайзерслаутерн» и «Байер». Матч пройдет в Берлине, начало – в 21:00 (мск).

«Кайзерслаутерн»

Команда Фридхельма Функеля в 1/32 финала переиграла «Рот-Вайсс» (5:0), на стадии 1/16 финала – «Кельн» (3:2), в 1/8 финала – «Нюрнберг» (2:0). В 1/4 финала «Кайзерслаутерн» выбил «Герту» (3:1), а в полуфинале – «Саарбрюккен» (2:0).

«Байер»

«Байер» в 1/32 и 1/16 финала соответственно разобрался с «Тевтонией» (8:0) и «Зандхаузеном» (5:2). В 1/8 финала подопечные Хаби Алонсо победили «Падерборн» (3:1), в четвертьфинале – «Штутгарт» (3:2).

В полуфинале «Байер» разгромил «Фортуну» – 4:0.

Очные встречи

Последние 2 встречи команд случились в Кубке Германии. В 2014 году победил «Кайзерслаутерн» (1:0 в гостях), спустя год – «Байер» (2:0 дома).

Прогноз на матч «Кайзерслаутерн» – «Байер»

«Байер», с треском проигравший финал Лиги Европы, обязан оформить золотой дубль, чтобы не смазать впечатление от сезона. Но легко команде Алонсо не будет. Прогноз – Ф1 (+2,5) с коэффициентом 1.73.