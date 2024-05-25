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Германия. Вторая Бундеслига
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Кайзерслаутерн
€ 23 млн
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига
Стадион:
Фритц Вальтер
Сайт:
http://www.fck.de/
Тренер:
Дирк Шустер
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Видео
85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
39-летний Джеко установил рекорд во второй Бундеслиге
26 января
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
2024.05.25 23:05
Трансляция
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:49
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: прогноз на финальный матч Кубка Германии, 25 мая
2024.05.25 09:27
Определился первый финалист Кубка Германии
2024.04.03 00:07
В Кубке Германии сформировался уникальный состав полуфиналистов
2024.03.13 14:25
3
Клозе может возглавить «Кайзерслаутерн»
2022.05.09 23:26
Феликс Гетце попал в реанимацию. У него трещина в черепе
2021.08.16 23:36
2
Kicker: четырехкратный чемпион Германии «Кайзерслаутерн» станет банкротом
2020.06.15 07:33
2
Кубок Германии. «Айнтрахт» выбил «РБ Лейпциг» из турнира
2020.02.04 22:40
2
«Кайзерслаутерн» заработал 750 тысяч на матче с «Баварией». Денег хватит на продление лицензии для третьей лиги
2019.06.03 21:22
3
«Кайзерслаутерн» сыграл вничью с «Баварией». Все деньги от билетов пойдут на погашение долгов хозяев
2019.05.28 08:33
3
Кубок Германии. «Бавария» победила «Дрохтерзен/Асель» в 1/32 финала и другие результаты
2018.08.18 18:39
4
«Кайзерслаутерн» впервые за 118 лет клубной истории вылетел в третью Бундеслигу
2018.04.28 06:35
1
У главного тренера «Кайзерслаутерна» во время матча с «Дармштадтом» случился сердечный приступ
2018.01.24 23:04
3
«Кайзерслаутерн» после восьми туров второй Бундеслиги забил в свои ворота больше, чем в чужие
2017.09.26 00:01
3
Полиция отменила товарищеский матч «Зенита» против «Кайзерслаутерна»
2017.07.07 19:53
7
Бывший футболист «Кайзерслаутерна» осужден на 9 лет за хранение 793 килограммов марихуаны
2016.10.26 17:21
4
Бывший игрок «Кайзерслаутерна» Плеч обвиняется в хранении 793 килограммов марихуаны
2016.10.05 16:42
20
«Кайзерслаутерн» намерен вернуть Клозе
2016.07.18 18:04
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