«Кайзерслаутерн» сыграл вничью с «Баварией». Все деньги от билетов пойдут на погашение долгов хозяев

Сам факт вызывает уважение. Чемпион Германии понимая ситуации играет с командой третьей Бундеслиги стараясь помочь закрывать ей свои долги.
В России послали бы на хрен...
27 мая на стадионе имени Фрица Вальтера «Кайзерслаутерн» принимал «Баварию» в рамках специального товарищеского матча.
Матч собрал аншлаг.
Все полученные средства помогут команде третьей Бундеслиги закрыть долг.
По разным оценкам, действующая задолженность «Кайзерслаутерна» составляет около 20 миллионов евро. Треть суммы фанаты собрали сами.
- Игра завершилась вничью – 1:1.
- В составе хозяев отличился Янек Штернберг, у действующих чемпионов Германии – Роберт Левандовски.