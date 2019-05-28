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    «Кайзерслаутерн» сыграл вничью с «Баварией». Все деньги от билетов пойдут на погашение долгов хозяев

    27 мая на стадионе имени Фрица Вальтера «Кайзерслаутерн» принимал «Баварию» в рамках специального товарищеского матча.

    Матч собрал аншлаг.

    Все полученные средства помогут команде третьей Бундеслиги закрыть долг.

    По разным оценкам, действующая задолженность «Кайзерслаутерна» составляет около 20 миллионов евро. Треть суммы фанаты собрали сами.

    Источник: Kicker

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    28.05.2019 08:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 28 мая 2019, 11:27

      Сам факт вызывает уважение. Чемпион Германии понимая ситуации играет с командой третьей Бундеслиги стараясь помочь закрывать ей свои долги.
      В России послали бы на хрен...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 28 мая 2019, 08:57

      Наши страны разные, а проблемы одни...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 28 мая 2019, 08:57

      Учитесь, как нужно вылезать из долгов.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 28 мая 2019, 08:39

      эхх, а были времена когда Кайзер отвешивал лещей Баварии нехилых

      4
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