«Кайзерслаутерн» сыграл вничью с «Баварией». Все деньги от билетов пойдут на погашение долгов хозяев

27 мая на стадионе имени Фрица Вальтера «Кайзерслаутерн» принимал «Баварию» в рамках специального товарищеского матча.

Матч собрал аншлаг.

Все полученные средства помогут команде третьей Бундеслиги закрыть долг.

По разным оценкам, действующая задолженность «Кайзерслаутерна» составляет около 20 миллионов евро. Треть суммы фанаты собрали сами.